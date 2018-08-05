شن الفنان المصري هجوما عنيفا ممزوجا بالسخرية على المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة ، مؤكدا على أن “من سيقوم بالغلط على المصري سيغلط فيه”.

 

وقال “جلال” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في اعقاب الغضب المصري الكبير من تدخلات “آل الشيخ” في الرياضة المصرية: “أنا بحذرك يا تركي آل شيخ اوعي تغفل اخويا رامز وتمضي معاه يعمل برنامج مقالب في رمضان القادم.. فلوس الرز اللي تيجي منك مش عاوزينها”.

وفي رده على أحد المغردين أشاد بهجومه على “آل الشيخ” قال “جلال”: “الاهلي أقوى مني ومنك ومن تركي وأقوي من اي حد واللي يغلط في الاهلي نغلط فيه”.

وأضاف قائلا: “الأهلي أعرق من تاريخ كله، وفي نهاية المطاف يتحدث “طفل” عن قامات بقيمة تريكة وفضل والشيخ طه إسماعيل!؛ هذه الأموال التي تركتموها بيد هذا المعتوه لن تجني عليكم سوى مزيد من كره الشعوب”.

وأردف قائلا: “كابتن طه اسماعيل هو اللى عرفكم إن الكورة بتتلعب بشورت مش السروال يا شوال”.

وكان جمهور النادي الأهلي والجماهير المصرية قد شنت هجوما حادا على آل الشيخ عبر هاشتاج “#سعودية_لمي_شوالك” الذي احتل المرتبة الأولى داخل على موقع تويتر.

ودافع الجمهور المصري عن طه إسماعيل -أحد كبار اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي- الذي تعرض لهجوم حاد من آل الشيخ، مستعرضين تاريخه وإنجازاته الرياضية في مصر والسعودية التي تولى تدريب منتخبها وعدة فرق فيها في القرن الماضي.