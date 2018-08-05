شن الفنان المصري ياسر جلال هجوما عنيفا ممزوجا بالسخرية على المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، مؤكدا على أن “من سيقوم بالغلط على النادي الأهلي المصري سيغلط فيه”.

وقال “جلال” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في اعقاب الغضب المصري الكبير من تدخلات “آل الشيخ” في الرياضة المصرية: “أنا بحذرك يا تركي آل شيخ اوعي تغفل اخويا رامز وتمضي معاه يعمل برنامج مقالب في رمضان القادم.. فلوس الرز اللي تيجي منك مش عاوزينها”.

انا بحذرك يا تركي آل شيخ اوعي تغفل اخويا رامز وتمضي معاه يعمل برنامج مقالب في رمضان القادم .. فلوس الرز اللي تيجي منك مش عاوزينها ✋😂😂#سعوديه_لمي_شوالك — ياسر جلال ⏫ (@yaser_galal1) August 4, 2018

وفي رده على أحد المغردين أشاد بهجومه على “آل الشيخ” قال “جلال”: “الاهلي أقوى مني ومنك ومن تركي وأقوي من اي حد واللي يغلط في الاهلي نغلط فيه”.

الاهلي اقوي مني ومنك ومن تركي واقوي من اي حد واللي يغلط في الاهلي نغلط فيه ✋ — ياسر جلال ⏫ (@yaser_galal1) August 4, 2018

وأضاف قائلا: “الأهلي أعرق من تاريخ السعودية كله، وفي نهاية المطاف يتحدث “طفل” عن قامات بقيمة تريكة وفضل والشيخ طه إسماعيل!؛ هذه الأموال التي تركتموها بيد هذا المعتوه لن تجني عليكم سوى مزيد من كره الشعوب”.

الأهلي أعرق من تاريخ السعوديه كله،

وفي نهاية المطاف يتحدث "طفل" عن قامات بقيمة تريكه وفضل والشيخ طه إسماعيل! ؛

هذه الأموال التي تركتموها بيد هذا المعتوه لن تجني عليكم سوى مزيد من كره الشعوب.

#سعوديه_لمي_شوالك pic.twitter.com/ZsQ2t2izGZ — ياسر جلال ⏫ (@yaser_galal1) August 4, 2018

وأردف قائلا: “كابتن طه اسماعيل هو اللى عرفكم إن الكورة بتتلعب بشورت مش السروال يا شوال”.

كابتن طه اسماعيل هو اللى عرفكم ان الكوره بتتلعب بشورت مش السروال يا شوال 😂#سعوديه_لمي_شوالك — ياسر جلال ⏫ (@yaser_galal1) August 5, 2018

وكان جمهور النادي الأهلي والجماهير المصرية قد شنت هجوما حادا على آل الشيخ عبر هاشتاج “#سعودية_لمي_شوالك” الذي احتل المرتبة الأولى داخل مصر على موقع تويتر.

ودافع الجمهور المصري عن طه إسماعيل -أحد كبار اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي- الذي تعرض لهجوم حاد من آل الشيخ، مستعرضين تاريخه وإنجازاته الرياضية في مصر والسعودية التي تولى تدريب منتخبها وعدة فرق فيها في القرن الماضي.

مسكين تركي عايز الشعب المصري يشهرة، الشعب العظيم حوله لمجرد شوال

#سعوديه_لمي_شوالك — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 4, 2018

هل تعلم أخي المواطن أن الشيخ طه إسماعيل كان عمره 42 سنة عندما ولد تركي آل الشيخ

هل تعلم ان طه إسماعيل قد مارس الكرة لاعبا في المصري ثم الاهلي ثم اعتزل الكرة ولم يولد تركي بعد

هل تعلم أن طه إسماعيل قد عمل مدربا لمنتخب السعودية ونادي أهلي جدة ولم يولد تركي بعد #سعوديه_لمي_شوالك — أسامة جاويش (@osgaweesh) August 4, 2018

حتى وإن كان السيسي قد انبطح للسعودية وطمع في فلوسهم اللي زي الرز فليست مصر هي السيسي وليس الشعب المصري الذي يقبل على كرامته الإهانة من أجل حفنة أموال أو استثمارات شخص لا يحترم الشعب المصري ولا يقدر تاريخه

فليرحل تركي آل شيخ

ويا #سعوديه_لمي_شوالك — أسامة جاويش (@osgaweesh) August 4, 2018

هل تعلم أن الشيخ طه اسماعيل اعتزل عام 1970 قبل تأسيس الدوري السعودي ب 6 اعوام !😉😉#سعودية_لمي_شوالك pic.twitter.com/4Ar0qPmBBG — Abeer Wafek (@abeer_wafek) August 4, 2018

#سعودية_لمي_شوالك

الشيخ طه إسماعيل لعب ضد السعودية.ودربها ودرب أهلى جده pic.twitter.com/hYGf5n0gvf — أدعية وأقوال مأثورة (@aboutamer333) August 4, 2018

#سعوديه_لمي_شوالك

رجعت تانى تتكلم على اسيادك

انت مبتحرمش يا شوال ؟! يخرب بيتك دانت غبى أوى ومبتفهمش

ملكش دعوه بالأهلى وجمهزره ورموزه ولاعيبته وجهازه وادارته وعماله وكيانه

دا يخلينا نزعل ولما نزعل نغضب ولما نغضب ممكن نقطعلك لسانك !

نصيحه اخيره !

بلاش بلاش بلاش الأهلى يا شوال pic.twitter.com/tAlSaLgusr — AboMobarik (@MobarikAbo) August 5, 2018

#سعوديه_لمي_شوالك

بلدنا مش عايزة تفتح المدرجات ياريت بقا إدارتنا تفتح التتش عشان الشوال ده يعرف حجمه لو ماتفتحش هانخش برضو لازم لاعبتنا تسمع صوتنا ولازم يسمعو دعمنا وبرضو الشوال هانعرفو حجمه — عمري عشان الاهلي يهون (@alahly_mylife74) August 4, 2018