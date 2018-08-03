رغم الرفض الشعبي الكبير لأي نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني، كشفت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، أن الاتحاد التونسي للشطرنج سيسمح بمشاركة إسرائيل في المسابقة العالمية للشطرنج المقامة في تونس، بعد أن منعت السلطات هناك إصدار تأشيرة دخول للمشتركة الإسرائيلية، ليئيل ليفيطان (7 أعوام).

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد التونسي للشطرنج، أصدر منشورا، نص على أن “اللاعبين من جميع الدول مرحب بهم، دون استثناءات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد التونسي خضع لـ”ضغوطات” من أجل السماح بالمشاركة الإسرائيلية في بطولة العالم لطلاب المدارس لعام 2019 في مدينة سوسة التونسية، رغم الرفض المبدئي في القانون التونسي للتطبيع مع الإسرائيليين.

وخضع الاتحاد التونسي لأوامر الاتحاد العالمي للشطرنج “إف إيه إي دي”، الذي هدد بإلغاء الامتيازات لتونس باستضافة المباراة، في انحياز تام للإسرائيليين الذين “ضغطوا” عليه من مستويات رسمية، بل واشترط على التونسيين إصدار تأشيرات أخرى تسمح لإسرائيليين آخرين بمرافقة الطفلة.

وكانت السلطات التونسية قد رفضت إصدار تأشيرة دخول لـ”ليفيطان” الأسبوع الماضي انطلاقًا من سياستها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني يوميا على جميع المستويات.