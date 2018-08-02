تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للفنان الكويتي وهو يقوم بتسجيل سورة “الرحمن” بصوته برفقه المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “شعيل” برفقة “العفاسي” في أحد استوديوهات التسجيل وهو يقوم بتلاوة سورة “الرحمن” بصوته بتوجيه وإرشاد من العفاسي.

 

التسجيل الخاص بصوت “شعيل” لسورة “الرحمن” لقي استياء واسع من قبل المغردين، وذلك بسبب مبالغته الظاهرة في إبراز صوته على حساب أحكام التجويد الخاصة بتلاوة القرآن، حيث اعتبر البعض بأنه يغني ولا يقرأ القرآن، في حين اعتبر آخرون أن ما قام به الفنان الكويتي استهزاء بالقرآن، ناهيك عن عدم تمكنه من نطق حرف “الضاد” لينطقه “ظاء”.

https://twitter.com/AliAlShammeri1/status/1024817940720439297

https://twitter.com/aboood88s/status/1024825721066143745