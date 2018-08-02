تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للفنان الكويتي نبيل شعيل وهو يقوم بتسجيل سورة “الرحمن” بصوته برفقه المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “شعيل” برفقة “العفاسي” في أحد استوديوهات التسجيل وهو يقوم بتلاوة سورة “الرحمن” بصوته بتوجيه وإرشاد من العفاسي.

فيديو / نبيل شعيل يتلو آيات من الذكر الحكيم. pic.twitter.com/1mGLHh6KTG — المجلس (@Almajlliss) August 1, 2018

التسجيل الخاص بصوت “شعيل” لسورة “الرحمن” لقي استياء واسع من قبل المغردين، وذلك بسبب مبالغته الظاهرة في إبراز صوته على حساب أحكام التجويد الخاصة بتلاوة القرآن، حيث اعتبر البعض بأنه يغني ولا يقرأ القرآن، في حين اعتبر آخرون أن ما قام به الفنان الكويتي استهزاء بالقرآن، ناهيك عن عدم تمكنه من نطق حرف “الضاد” لينطقه “ظاء”.

https://t.co/9AtMaGICWyنعوذ بالله من هذا الحال — 🔴 ابو الخطاب المعمري 🔴 (@1YqY27L47fugoNE) August 2, 2018

كانه يغني 😐 — الأمـــيـــرهہــﮯ🇰🇼 (@Fadlya__) August 2, 2018

لاحول ولاقوة الا بالله ؟ صار الاستهزاء بايات الله شهرة ! نسال الله لهم الهداية والتوبة ، ياربي داخل عليك من غضبك — ماجد خرسان الظفيري (@drr503) August 2, 2018

العفاسي يبي يسوي دعايه لشعيل

باسم الدين والله عييييب 😡 — طالبه ودي انجح (@Talebah13) August 2, 2018

https://twitter.com/AliAlShammeri1/status/1024817940720439297

يتلون القرآن لاستعراض إصواتهم الملتحي يقرأ القران ويحفظه ويتكلم عن المشايخ اللي في يوم من الايام كانوا اصدقائه بتويتر شالفايده احفظ واتلوا القرآن وأخلاقي نيله "مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر." — ﮼هلّولي ♏️🦂 (@halloly2015) August 1, 2018

مشاءالله

هذولا مطاوعتتا

منسجمين مع الفنانين مطاوعة اخر زمن — مشاعر فايضه (@mshaar_vaeidah) August 1, 2018

https://twitter.com/aboood88s/status/1024825721066143745