انطلقت النسخة الأولى من ما أطلق عليه السعوديون “هاكاثون الحج” في مدينة جدة، وهو مؤتمر نظمه مستشار ابن سلمان ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني يستقطب مطورين من الجنسين من مختلف الدول شاملة المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم، وتجاوز العدد المسجلين فيه حتى الآن 20 ألف شخص.

صورة لمعالي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز @saudq1978 ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة و ستيف وزنياك الشريك المؤسس لأبل وجيمي ويلز مؤسس موقع ويكيبيديا ويظهر بالصورة فضيلة الشيخ صالح المغامسي في حفل افتتاح #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/opwDtZBKqK — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) July 31, 2018

وعبر وسم “#هاكاثون_الحج” الذي انتشر بين السعوديين كالنار في الهشيم، عبر النشطاء عن غضبهم الواسع من هذه التسمية وربطها بركن من أركان الإسلام وهي لا علاقة لها بالحج لا من قريب ولا من بعيد.

بدأ العد التنازلي للهاكاثون الأكبر، الخامسة عصرًا موعدنا لانطلاقة هذا الحدث

انتظرونا..#هاكاثون_الحج pic.twitter.com/iXiNawUVnn — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) August 1, 2018

وكلمة هاكاثون هي اختصار لكلمتين بالإنجليزية وهما: «Hack» البرمجة الاستكشافية و«Marathon» السباق.

"هاكاثون" : هي كلمة تجمع بين هاك+ماراثون #هاكاثون_الحج : هي فعالية تهدف لجمع المبتكرين في مكان واحد ولفترة زمنية محددة للوصول لحلول تقنية تسهل خدمة حجاج بيت الله

لمزيد من المعلومات👇🏻https://t.co/1UqtCT7vuS

للتسجيل في هاكثون الحج👇🏻https://t.co/je90dcGVaY#فعاليات_جدة pic.twitter.com/TdmBLctghm — #فعاليات_جدة | JED (@Jeddah__Events) July 25, 2018

والهاكاثون « Hackathon» هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، أمثال مصممي الجرافيك، مصممي الواجهات، ومديري المشاريع، فيتشاركون بشكل مكثّف في تطوير مشاريع برمجية «Software».

وعلق أحد النشطاء عبر الوسم مبديا غضبه الشديد من هذه التسمية بقوله:”كل الصور ومقاطع الفيديو تقول ان اللقاء ممكن يكون له علاقة بأي شيء.. إلا “الحج” الذي هو ركن من أركان “الإسلام”.

وتابع مستنكرا:”أجواء مهرجان سينما أو حفلة روك ممكن أقرب!”

#هاكاثون_الحج كل الصور ومقاطع الفيديو تقول ان اللقاء ممكن يكون له علاقة بأي شيء..

إلا "الحج" الذي هو ركن من أركان "الإسلام"

أجواء مهرجان سينما أو حفلة روك ممكن أقرب! — دستوري. #سعوديون_ضد_التطبيع (@4sarraf) August 1, 2018

وقال آخر:”التسمية غير موفقة اطلاقا، هاكثون!! لغة غنية بالكلمات البرَّاقة، وتستخدم كلمة أجنبية في محفل عالمي!! قليلا من الاعتزاز بلغتنا يا كرام، صحيح أننا فشلنا في تعريب المناهج لكن على الأقل تسمية هذا الحدث باللغة العربية”

#هاكاثون_الحج

التسمية غير موفقة اطلاقا، هاكثون!!

لغة غنية بالكلمات البرَّاقة، وتستخدم كلمة أجنبية في محفل عالمي!! قليلا من الاعتزاز بلغتنا يا كرام، صحيح أننا فشلنا في تعريب المناهج لكن على الأقل تسمية هذا الحدث باللغة العربية — روميو (@iRomio1994) August 1, 2018

وظهر أيضا بهذا الحدث عدد كبير من الشخصيات السعودية والعربية، على رأسهم الإعلامي المصري عمرو أديب الذي تعاقد مؤخرا مع قناة “إم بي سي” برعاية تركي آل الشيخ فيما وصفه نشطاء بأنه عقد شراء لـ”أديب” وكأنه بقرة.

لقائي مع الأسطورة في الاعلام المصري الاستاذ عمرو اديب في #هاكاثون_الحج لقاء خاص وبمعلومات حصريه عن ما سيقدمه على شاشة #MBC قريباً @AmmrAdeeb pic.twitter.com/9ZIVtWp7iz — نايف الركف (@naif_alrakaf) August 1, 2018

وعلى الجانب الآخر رأى آخرون أن هذه الفاعلية تعد تطورا غير مسبوق للإدارة السعودية وحدث عالمي كبير سيرفع من شأن المملكة خارجيا.

#هاكاثون_الحج حدث عالمي كبير تحتضنه المملكة العربية السعودية يضم عدد كبير من المبرمجين من مختلف أنحاء العالم يهدف هاكثون الحج إلى الاهتمام بتطوير المبرمجين وصقل مواهبهم للاستفادة منها — فهد البسام (@FAHADALBASSSAM) August 1, 2018

#هاكاثون_الحج من المفرح بإن هاكثون الحج يخدم الكثيييير من شباب الوطن المبدعين في البرمجة والتصاميم ، وهذا شيء جميل للاستفادة من المواهب الشابة في المستقبل وممكن ادراجهم لسوق العمل لغير اصحاب الخبرة — mohamedalosaimi (@mohamedalosaim5) August 1, 2018

ويستمر “الهاكاثون” عادة يوماً وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل. بعض الهاكاثونات يُراد بها أن تكون لأغراض تعليميّة أو اجتماعيّة، وبالرغم من ذلك، يهدف بعضها إلى إنشاء برمجيّة قابلة للاستخدام.

للهاكاثونات غرضٌ محدّد، وقد يتضّمن هذا الغرض لغة البرمجة المستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيق «API» أو الموضوع، وتحديد المبرمجين أو فريق العمل. أمّا على أصعدة أخرى، فلا يوجد قيود على نوع البرمجيّة التي سيجري إنشاؤها.