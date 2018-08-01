حالة من الفوضى الشديدة والهرج والمرج شهدها البرلمان المصري في جلسته أمس، الثلاثاء، بعد مشادة حامية اندلعت بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والنائب سمير غطاس.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته أمس بتوجيه انتقادات حادة لوسائل الاعلام إثر حملات إعلامية نالت من المجلس، وطالب الدكتور على عبد العال النواب بمقاطعة القنوات المسيئة للمجلس ومؤسسات الدولة.

فما كان من النائب “غطاس” إلا أن تدخل معترضا على النواب الذين يهاجمون الاعلام، منتقدا رئيس المجلس قائلا له: “لا يوجد وصاية على أحد” فطلب منه رئيس المجلس التزام الهدوء.

فما كان من “غطاس” إلا أن رد بعصبية لافتة: اشمعنا انا اللى التزم الهدوء؟!، فطرح عبد العال إخراج النائب من القاعة للتصويت ووافق عدد كبير من الاعضاء برفع الأيدى.

لم تنته القصة عند هذا الحد، فقد رفض “غطاس” الخروج من القاعة إلا أن عددا من النواب تدخلوا ونجحوا فى إقناعه بالخروج أخيرا.

ووجه “غطاس” قبل خروجه من الجلسة حديثه للنواب، قائلا ك “هذا سيتكرر معكم كلكم وسيسجل عليكم كبرلمان هجومكم على الإعلام ومن لديه تحفظ على ما ينشر أو يذاع عليه اللجوء للقضاء”.