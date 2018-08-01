تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لحظة إلقاء الشرطة السعودية على شاب سعودي في حالة سكر تام، يزعم أنه “رسول من الله”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد أفراد الشرطة وهو يحاول إدخال الشاب إلى سيارة الشرطة في حين خاطبه زاعما بانه “رسول”.

وبحسب الفيديو، فقد قاوم الشاب الشرطي ومن تطوع لمساعدته، ليقف على عتبة السيارة قائلا:”أقولكم أنا الرسول”.

وتابع قائلا: “أمتي يا رب”، ليعود مخاطبا من حوله:”إيش أسويلكم يا ناس.. افهموا”.

وأردف:” اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد”.