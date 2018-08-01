أعلن عبد الملاك مورو نجل نائب رئيس البرلمان التونسي ونائب رئيس حركة النهضة التونسية عبد الفتاح مورو عن تعيين زوجته ياسمين ابن محجوب قنصلا عاما للدولة التونسية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال “مورو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها بعد الانتقادات التي وجهت له لتعيين زوجته: “محطة هامة من محطات من محطات الحياة أوجهها مع بداية شهر اوت (أغسطس) بعد أن تم تعيين زوجتي قنصل للبلاد التونسية في مدينة الانوار باريس”.

وأضاف قائلا: “احساس بالفخر والاعتزاز والنشوة ممزوج بالخوف والقلق.. اسال الله العلي القدير ان يساعدها على اداء مهامها على الوجه الاكمل”.

وتابع: “متأكد أنها لن تدخر جهدا في الدفاع على راية الوطن العزيز راجيا من المولى عز وجل ان يخفف عني فرقة من هم احب الى قلبي زوجتي وابنائي”.

خبر التعيين أثار موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المغردون تعيين زوجة نجل نائب حركة النهضة عبد الفتاح مورو قنصلا في باريس، رابطين بين التعيين وقرابتها من المطبخ السياسي، مشيرين بانها ما كانت لتعين لولا تدخل أو واسطة من والد زوجها.

عبد الفتاح مورو لا يسمع لا يرى لا يتكلم هههه — zine bouallagui (@chahrezzine) July 31, 2018

اية عاد كنة عبد الفتاح مورو مدير مال خزينة النهضة سماوها قنصل بباريس …وانت حللولكشي الكونكور باش يعينوك أستاذة في بر مالبرور؟؟؟؟ — FatmaBelghit (@imedcheri) July 31, 2018

تعيين كنة عبد الفتاح مورو قنصل في باريس pic.twitter.com/awWe39L4oA — حنان الجدّي (@HJeddi) July 31, 2018

لأنها زوجة ابن عبد الفتاح مورو، تُعيّن في رتبة قنصل بفرنسا.

إلى متى الصمت على مثل هذه التعيينات، هناك الآلاف لا يقدرون على رغيف خبز ولهم من الكفاءة ما يفوق كفاءة زوجة ابن مورو المجهولة ومع ذلك هم مهانون،… https://t.co/Phm0EFoTxg — أحمد أمين شعور (@ahmad_cheour) July 31, 2018

سمعت ان كنة مورو تم تعيينها في منصب قنصل في فرنسا . الف الف مبروك وان شاء الله العاقبة لكنته الاخرى — Khaled baroudi (@baroudikhaled) July 31, 2018

في 2016 انتخب إبنه عضوا في هيأة مناهضة التعذيب

و في 2018 عينت زوجة إبنه قنصلا بباريس #عادي مادام مورو لم يلبس ساعة رولاكس — adib hamadi (@nidatuna44) July 31, 2018

قنصل تونس في باريس

بنت الخماسي متاع النداء

و كنت مورو

يا حلاوة ياحلاوة — Foued Marrouchi (@FMarrouchi) July 31, 2018

وبعد حالة الجدل، أكد مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تعيين زوجة ابن عبد الفتاح مورو في خطة قنصل بباريس لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الموظفة المعنية تنتمي للسلك الدبلوماسي منذ سنة 2012 بعد نجاحها في مناظرة انتداب وطنية و قد تمّ تعيينها للعمل في الخارج لأول مرة هذا الصيف بصفة عون دبلوماسي لدى القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس في إطار الحركة السنوية العادية للدبلوماسيين، مشيرا إلى أن كل من يعمل في هذا المجال يطلق عليه بالعرف الدبلوماسي “قنصل”.

وشدد على أن تعيينها يستجيب إلى كافة المقاييس المعتمدة في الغرض بالنسبة لموظفي الوزارة المرشحين للعمل في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وأشار المصدر في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن التعيين في الخارج يخضع لمقاييس مهنية وموضوعية مضبوطة.