انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الإجتماعي، لفتاة تحتضن وليّ عهد أبو ظبي ، وظهرت وهي تلتقط معه “سيلفي” قبل أن تطبع قبلةً على خدّه، بينما يُشاهد في الخلفية مجموعةً رجال بدأوا بالتصفيق بعد تلك القُبلة.

ولم يتسنَ لوطن معرفة تاريخ تصوير المقطع، غير أنه انتشر على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل، محدثاً ردوداً ساخطة من المعلقين.

 

وفي تعليقه على الفيديو، قال القطري فهد المالكي أحد قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 1996: “هذه تربية شيطان العرب..اذا استسهل عبادة الضريح..فكل شئ بعد ذلك يهون.”

أما العقيد المتقاعد في الجيش الاردني علاء عناسوة فقد اعتبر ما حدث بأنه “مخجل جداً”.

بينما لم يستغرب المغرّد “خلف آل برقش” تصرف الفتاة مع ولي عهد ابو ظبي قائلاً: “ليس غريباً عنهم”.

وشاركه الرأي مغرد آخر.

 