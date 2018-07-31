انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الإجتماعي، لفتاة تحتضن وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وظهرت وهي تلتقط معه “سيلفي” قبل أن تطبع قبلةً على خدّه، بينما يُشاهد في الخلفية مجموعةً رجال بدأوا بالتصفيق بعد تلك القُبلة.

مرحبا الساع قوم #خنور 🙋🏻‍♂️ في #الامارات👇🏻اماراتيه في حضن #حمود_ريكي وتحبه على خده المعفن قدام اهلها والبلا انه اهلها يصفقون ومستانسين😐 لابوكم لابو الدياثه اللي انتم فيها

يا #قوم_دقني 😂 pic.twitter.com/WEQhU7xj9H — مـحـزم تـمـيـم (@Q6R987) ٣١ يوليو ٢٠١٨

ولم يتسنَ لوطن معرفة تاريخ تصوير المقطع، غير أنه انتشر على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل، محدثاً ردوداً ساخطة من المعلقين.

وفي تعليقه على الفيديو، قال القطري فهد المالكي أحد قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة في قطر عام 1996: “هذه تربية شيطان العرب..اذا استسهل عبادة الضريح..فكل شئ بعد ذلك يهون.”

هذه تربية شيطان العرب..اذا استسهل عبادة الضريح..فكل شئ بعد ذلك يهون. — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) ٣١ يوليو ٢٠١٨

أما العقيد المتقاعد في الجيش الاردني علاء عناسوة فقد اعتبر ما حدث بأنه “مخجل جداً”.

مخجل جداً — عـــلاء عــناســوہ (@alaaanaswah1) ٣١ يوليو ٢٠١٨

بينما لم يستغرب المغرّد “خلف آل برقش” تصرف الفتاة مع ولي عهد ابو ظبي قائلاً: “ليس غريباً عنهم”.

مو بغريبه عنهم — خلف آل برقش (@MldnivqkVI7at05) ٣١ يوليو ٢٠١٨

وشاركه الرأي مغرد آخر.