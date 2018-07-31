أكدت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبطها لأحد الوافدين لبناني الجنسية في أعقاب تطاوله على الكويتيين ودول الخليج، في أعقاب تداول مقطع فيديو له يوثق الواقعة.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو للشاب اللبناني يقول فيه: “الكل يتفلسف ويغالط ويقلي ايش صار بالكويت كلش مو فخر لي، (..) يبيلن دهر، الخليج يببيله دهر يتطور، تفكيرهم هذا نعال”.

فيديو

الداخلية #الكويتية تلقي القبض على "لبناني" أساء للكويت ودوّل الخليج. pic.twitter.com/52lN2X9cwV — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) July 30, 2018

وكان الشاب اللبناني، وبعد يومين من انتشار البث المباشر له، أوضح الالتباس بشأن إساءته عبر حسابه في “انستغرام”، مبينًا أن القصة بدأت حين كان يتحدث عبر بث مباشر عن “الطعام والأغاني”، ففوجئ بمتابِعة تشاهد الفيديو وتُدعى “نور” تسيء له بالقول “اللبنانيون مرتزقة، لو في ديرتكم خير ما جيتم هني، تخسي تتكلم كويتي”، مضيفًا أنها أرسلت له تهديدًا أيضًا.

وأقر الشاب بحسب وسائل إعلام كويتية، أن الغضب دفعه للرد بألفاظ لا يحبها، مشددًا على أنه هاجم “بعض” أهل الخليج، قاصدًا صاحبة التعليقات المسيئة ومن هم على شاكلتها.

وبرَّر أنه وبعد مهاجمته، فوجئ بأشخاص اجتزأوا كلامه وحذفوا كلمة “بعض” ليبدو وكأنه يسيء لدول الخليج كافة.

وأكد الشاب اللبناني أنه ووالده من مواليد الكويت، ويرتبط بعلاقة نسب مع أهل الخليج والكويت، وليست لديه أي عداوات.