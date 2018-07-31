أكدت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبطها لأحد الوافدين لبناني الجنسية في أعقاب تطاوله على الكويتيين ودول الخليج، في أعقاب تداول مقطع فيديو له يوثق الواقعة.
وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو للشاب اللبناني يقول فيه: “الكل يتفلسف ويغالط ويقلي ايش صار بالكويت كلش مو فخر لي، (..) يبيلن دهر، الخليج يببيله دهر يتطور، تفكيرهم هذا نعال”.
فيديو
الداخلية #الكويتية تلقي القبض على "لبناني" أساء للكويت ودوّل الخليج. pic.twitter.com/52lN2X9cwV
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) July 30, 2018
وكان الشاب اللبناني، وبعد يومين من انتشار البث المباشر له، أوضح الالتباس بشأن إساءته عبر حسابه في “انستغرام”، مبينًا أن القصة بدأت حين كان يتحدث عبر بث مباشر عن “الطعام والأغاني”، ففوجئ بمتابِعة تشاهد الفيديو وتُدعى “نور” تسيء له بالقول “اللبنانيون مرتزقة، لو في ديرتكم خير ما جيتم هني، تخسي تتكلم كويتي”، مضيفًا أنها أرسلت له تهديدًا أيضًا.
وأقر الشاب بحسب وسائل إعلام كويتية، أن الغضب دفعه للرد بألفاظ لا يحبها، مشددًا على أنه هاجم “بعض” أهل الخليج، قاصدًا صاحبة التعليقات المسيئة ومن هم على شاكلتها.
وبرَّر أنه وبعد مهاجمته، فوجئ بأشخاص اجتزأوا كلامه وحذفوا كلمة “بعض” ليبدو وكأنه يسيء لدول الخليج كافة.
وأكد الشاب اللبناني أنه ووالده من مواليد الكويت، ويرتبط بعلاقة نسب مع أهل الخليج والكويت، وليست لديه أي عداوات.
4 تعليقات علي ““شاهد” السلطات الكويتية تعتقل لبنانيا أساء لشعبها ووصف دول الخليج بـ”النعال””
ما بعد الغليان إلا الفوران وتطاير حمم البركان، أنا شخصياً كمولود في دولة خليجية عانيت فيها ماعانيت وتألمت فيها كالمشرد بلا بيت، أتفهم معاناة هذا الشاب اللبناني وكل من وُلدوا وآبائهم بالخليج وخرجوا أو أُخرجوا منها صفر اليدين، وذلك بعد أن كدّوا جاهدين وخدموها صادقين بدموع العين وعرق الجبين، فقانون الجنسية والإقامات في تلك البلاد، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مجحف بحق المواليد الذين ترعرعوا وأفنوا عمرهم في خدمة بلاد حسبوها أوطانهم، لا أريد التعميم حتى لا أظلم الأخيار والطيبين، ولكن العجرفة والغطرسة خصال تصبغ أكثرية أهل الخليج، فهم يتعاملون مع الوافدين والمقيمين بتعالٍ وفوقية وبعدم لياقة ولا لباقة، باستثناء حاملي الجوازات الأوروبية والكندية والأمريكية والأسترالية، أرجو من السلطات الكويتية أن تكون واسعة الصدر وتأخذ بروح القانون لا القانون، وأن تلتمس العذر لهذا الشاب الذي ربما استُفز من البعض وتلفظ بما لا يليق، فالندم واضح في كلامه والمسامح دوماً كريم، وسلامي من البعيد إلى مسقط رأسي في دولة خليجية أحفظ لها في قلبي كل ود وحنين.
الأنعام في بعض الأحيان اكثر إخلاصا وذكرا للود من بعض البشر ..
اللهم ارحم اي وافد او مغترب في اي دوله عربيه و خليجيه من الذل و الهوان و الاذلال و الترهيب
ولا حول و لاقوة الا بالله
و الله تجبركم علي الناس لن يدوم طويلا
الوافد ياكل من خيرات الخليج والاخير يشتم فيها مومستغربين هل شي