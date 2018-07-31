في ظهور مفاجئ بعد أن غاب عن الأضواء لفترة طويلة، تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلمة مؤثرة لولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الأمير حمزة بن الحسين في كلمة له على شرف رعايته لحفل خاص لطلبة معهد تعليمي بارز في الاردن تقود مبادراته طوال الوقت والدته الملكة نور الحسين، تعليقا على حوار سابق دار بين رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز وشاب خطط للهجرة اسمه “قتيبة”: أرجوكم اعلم بان الاحياط كبير ..لكن لا تفكروا بالهجرة ولا المغادرة، مضيفا “هذا الوطن لكم…انتم الوطن”.

وعبر الأمير الأردني في كلمته عن خشيته بان يعتقد شباب هذه الأيام بان الأردن كان بالماضي كوضعه الحالي من حيث المحسوبية وتوفر الفرص مشددا على ان الاردن بناه الاباء والاجداد بالعرق والجهد والعمل والعدالة.

وقال في رسالة لمن يفكر بالهجرة وفي مستقبلة : “ارجوكم ان تدركوا انكم انتم الوطن ، والوطن انتم ، وانتم المستقبل ، وان ابائنا واجدادنا بنوا هذا الوطن من لا شيء، فكان محاصرا دائما ، وواجه التحديات والحروب والمؤامرات ولكنهم استطاعوا النهوض بالوطن بإخلاصهم لبعضهم البعض ، وهذا ما كان يرمز له الملك حسين بان الانسان اغلى ما نملك ، لأنه ادرى بقيمة الانسان الاردني ، وانه بعزمه واصراه نستطيع تذليل كل المصاعب”.

واردف قائلا : “تستطيعون انتم ، فانتم المستقبل بناء هذا الوطن وتصحيح المسيرة ، فلا تخشوا ذلك ، فبالعزم نستطيع تغيير واقع الحال ، فان لم تفعلوا سنخسر الوطن ونسخر الامة”.

وتابع : “لا تجعلوا الخوف يسيطر عليكم ، او اغتيال الشخصية ، او التشكيك في من يتحدث عن مصلحة عامة لحرقته على الوطن فهذا بلد حر وابنائه احرار ، فبهمتكم وعزمكم سنغير الحال”.

وانهى قائلا : “كل ما شعرتم بالظلم تذكروا قول الشعر (ولي وطنٌ آليت ألا أبيعهُ.. وألا أرى غيري له الدهر مالكاً)”.