عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, السبت، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزيرًا جديدًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، باعتباره رمزاً للانفتاح ومواجهة الغلو، منذ أن كان رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين 2012 و2015، قبل أن يقيله الملك نفسه، وسط ابتهاج من أعضاء في الهيئة.

واحتفلت وسائل إعلام سعودية مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا التعيين.

وفيما قد قُدم الوزير الجديد على أنه أحد أذرع ولي ورجل العهد الجديد في المملكة، انتشر على مواقع التواصل فيديو للوزير يحذر فيه السعوديين من عدم الانجرار وراء من يدعو إلى الخروج عن ولاة الأمر وإسقاط حكم آل سعود في المملكة، وأنه بدون “آل سعود لن تستطيعوا حماية مؤخراتهم، وليس محارمهم فقط”.

تعيين عبداللطيف آل الشيخ صاحب المقولة المشهورة للشعب (أنتم لا تستطيعون حماية مؤخراتكم بدون #ال_سعود) وزيراً للشؤون الإسلامية#اوامر_ملكيه pic.twitter.com/4UZEUsuZ8M — نحو الحرية (@hureyaksa) June 2, 2018

ويتمني الوزير الجديد إلى عائلة آل الشيخ الدينية المعروفة في السعودية، وعلاقتها وثيقة بآل سعود منذ الجد الأول محمد بن عبد الوهاب، الذي تنسب له “الوهابية“.

والوزير الجديد حاصل على دكتوراه في العلوم الإسلامية ويعتبر توليه رئاسة هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بين عامي 2012 و2015، أهم منصب شغله ، قبل أن يقيله الملك سلمان.

وقُدم على أنه كان له أراء لا تتفق النافذين في الهيئة، التي كانت توصف بـ”الشرطة الدينية” في المملكة، وأنه كان ضد ممارساتها مثل إجبار المحلات على الإغلاق وقت الصلاة، وحظر الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتشغيل الموسيقى، ومنعهم من مطاردة السيارات والاكتفاء بتدوين أرقامها وإبلاغ الجهات الأمنية.

وقُدم على أنه “سابق لزمانه” إذ أنه لم يكن يعارض السماح للمرأة بقيادة السيارات، وأنه متساهل في كشف وجهها، والاختلاط في أسواق العمل.