في واقعة تعكس مدى عدم احترامهم لعقول الناس بهدف خلق صورة ذهنية عن بلادهم غير موجودة حتى في الأحلام، حاول الذباب الإلكتروني الإماراتي ترويج فيديو يحاول تزيين وجه شرطة أبو ظبي القبيح.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد المواطنين الإماراتيين يشرح موقفا تعرض له خلال أول يوم له في العمل، مشيرا إلى أنه نسي “عقاله” في المنزل بعد مغادرة منزله.

وتابع زعمه بأن الساعة كانت الخامسة فجرا وخلال هذا الشهر الفضيل “رمضان”، فاتصل بشرطة أبو ظبي وشرح لهم موقفه فما كان منها إلا أن أحضرت له العقال ووضعته على رأسه.