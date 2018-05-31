في رد قوي من قبل جماهير النادي الأهلي المصري على محاولات المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أصدرت مجموعة من المشجعين أغنية تهاجم “آل الشيخ” وتسخر منه بقوة بعد محاولات سيطرته على النادي عبر ضخ الأموال.

وانتقدت الأغنية التي حملت عنوان: “دلوعة ماما تركي” واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي محاولات سيطرة المستشار السعودي على الاندية المصرية، وخاصة النادي الاهلي والزمالك.

وأطلقت الأغنية على تركي آل الشيخ العديد من الأوصاف كالراقصة وشوال الرز، واصفة بيانه الأخير الذي هاجم فيه النادي الأهلي بأنه “بكاء كالنسوان”.

وتطرقت الأغنية كذلك لمحاولاته العديدة وتمنياته بتعرض لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح للإصابة، وهو ما تم في المباراة التي جمعت فريقه مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

كما تصدت الأغنية كذلك لمحاولات آل الشيخ” وذبابه الإلكتروني التعرض لنجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة في اعقاب إطلاقه مبادرة لجمع الاموال التي دفعها “آل الشيخ” للنادي الأهلي وردها إليه.