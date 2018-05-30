شهدت مواقع التواصل في الأردن ضجة كبيرة اليوم، الأربعاء، وتصدر وسم “#إضراب_الأردن” التريند بتويتر، بعدما احتشد آلاف المواطنين الأردنيين استجابة لدعوة النقابات المهنية الأردنية، احتجاجا على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل.
الشعب. #إضراب_الأردن pic.twitter.com/fMec1xU1T6
— زين العبّادي (@ZeinAlAbbadi) May 30, 2018
اكثر من عاصمة عربية تراقب باهتمام شديد وقلق #اضراب_الاردن pic.twitter.com/2OvQeaoRZJ
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) May 30, 2018
#اضراب_الاردن العظيم pic.twitter.com/Btk7WgjRiB
— Safa' Al Jayoussi (@Safaaljayoussi) May 30, 2018
ورفع المشاركون في الإضراب الذين أكد نشطاء أن عددهم تخطى الآلاف ـ بنسب تفوق عدد المشاركين في الانتخابات النيابية السابقة ـ شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية.
نسبة المشاركة في #اضراب_الاردن مع ساعات الصباح الباكر تفوق نسب المشاركة في الانتخابات النيابية.
الشعب اليوم يلقي خطابه البرلماني تحت سماء الاردن.
لا حاجة لنا بمجلس نواب أصم نائم تحت قبة البرلمان.
— Rami Al Tawil (@rami3101982) May 30, 2018
أصغر مضرب في #الأردن.#خبرني #إضراب_الأردن pic.twitter.com/rXGYdJ5WLP
— خبرني Khaberni (@khaberni) May 30, 2018
محطة محروقات في اربد#إضراب_الأردن pic.twitter.com/U6iUK4272F
— خالد فسفوس (@khalid_fasfous) May 30, 2018
وتداولت أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل ضد مشروع القانون.
الاضراب في مستشفى الجامعة .#اضراب_الأردن pic.twitter.com/C9WjoPR09p
— دارين (@DareenMa94) May 30, 2018
من اضرابنا بسرايا العقبة#إضراب_الأردن pic.twitter.com/Sd0bg3gnN9
— Ahmad Had!d! (@ahmadhadidi93) May 30, 2018
واستجاب آلاف الأردنيين اليوم، الأربعاء، لدعوة النقابات المهنية للاعتصام قبالتها احتجاجاً على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، وإلى جانب ذلك تلتزم المحال التجارية والصيدليات بالمجمل بالإضراب الذي أعلنه مجلس النقباء مطلع هذا الأسبوع.
و بحكو الشعب الاردني ما عنده فكاهة #اضراب_الاردن pic.twitter.com/crTBcySTfU
— ليلى (@leilalouzi97) May 30, 2018
ليش بدنا نضرب ؟!
بدنا ترجعلنا كرامتنا ، إحنا شعب بحياته ما كان شحّاد، و بحياته ما سرق ولا ضرب مشان يجيب أكله.
إحنا شعب عظيم و طول عمرنا مثال للكرم و الشهامة ، احنا النشامى!
الله لا يسامح اللي وصلنا لهالمرحلة و مثلنا بهالصورة
كلمة لأ بدنا نحكيها للكبير قبل الصغير #اضراب_الاردن
— فارِس العَجارمِة ™ (@3ajramista) May 30, 2018
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وتدعو للتراجع عن مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، وفرض الهاشتاغ “معيش” حضوره على الشعارات التي حملها المعتصمون أو رددوها، كناية عن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
عمار يا بلد 💪🏻#إضراب_الأردن pic.twitter.com/VMSysl3lvq
— زعاترة (@izaatreh) May 30, 2018
وإضافة لآلاف المحتجين أمام النقابات المهنية، وقف عاملون أردنيون وموظفون أمام مقرات عملهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً رافعين شعارات رافضة لفرض ضرائب جديدة ولمشروع تعديلات قانون الضريبة.
#صور: إضراب مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة اليوم صباحاً ..#إضراب_الأردن pic.twitter.com/zRlYIETcPO
— خالد فسفوس (@khalid_fasfous) May 30, 2018
فيما انتشر عبر وسائل الإعلام تعميم من أحد المؤسسات الحكومية الأردنية يطالب الموظفين بعدم المشاركة في الإضراب، ويتوعد الموظفين المشاركين في الإضراب، وأنه سيتم إعادة النظر في منح المكافآت والحوافز وتقييم الأداء السنوي للمشاركين في الإضراب.
وحده من الشركات يلي بخلدا 😍 انبسطت بس شفتهم .. طلبت منهم اصورهم و وافقوا 💪 من الصبح واقفين على نفس الوقفة 🇯🇴💪#اضراب_الكرامة #اضراب_الأردن pic.twitter.com/yeoQ6l6FsX
— Ala' Qatawneh (@Alaa_Qatawneh) May 30, 2018
وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام أردنية أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إعلان إضراب جديد يوم الأربعاء القادم ضد مشروع قانون الضريبة.
#اضراب_الاردن #حل_عن_راتبي
الاضراب بالعقبه pic.twitter.com/Sx4WwV4QWw
— Rawan Maaitah (@Eng_Rawan) May 30, 2018
هذا وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.
إضراب أطباء مركز عمان الشامل #إضراب_الاردن pic.twitter.com/IKfkENem1r
— Reem Nofal (@reem_nofal94) May 30, 2018
دعم فضائي مؤامرة كونية الدليل في الصورة المسربة من #اضراب_الاردن 😂 pic.twitter.com/4YgE8ynpcs
— Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) May 30, 2018
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.
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