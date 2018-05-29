تسبب استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لطاقم تحكيم سعودي من إدارة مباريات كأس العالم المقبلة في مونديال روسيا 2018، واستبداله بطاقم إماراتي، بحالة من الجدل الواسع على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكان الفيفا قد قرر استبعاد الحكام السعوديين فهد المرداسي، وعبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، وذلك بعد قضية الرشوة التي اتهم بها المرداسي، وتسببت بشطبه من سجلات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعين بدلا عنهم طاقم تحكيم إماراتي، مكون من “محمد عبدالله (حكم ساحة)، ومحمد الحمادي (مساعد)، وحسن المهري (مساعد)، لإدارة بعض مباريات المونديال الذي ينطلق منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

رسميًا – الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يستبعد الحكام السعوديين من قائمة حكام كأس العالم 2018، و يستبدلهم بطاقم إماراتي. — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) May 28, 2018

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مصرا خلال الفترة الماضية على عدم التجاوب مع طلب الاتحاد السعودي بإبعاد المرداسي، إلى حين الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة ضده، حيث أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الحكم الدولي فهد المرداسي مدى الحياة لاتهامه بـ”طلب الحصول على رشوة”.

ووفقا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة، فقد “ثبتت مخالفة الحكم فهد المرداسي للمادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق، وعليه قررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة”.

وقال مغردون إن استبدال طاقم إماراتي تحديدا بالطاقم السعودي، يثير شكوكا واسعة، باعتبار أن قضية المرداسي لا تزال عليها علامات استفهام، مع إجماع شبه كامل من المغردين السعوديين على براءة الحكم السعودي الشاب.

وأبدى مغردون سعوديون استياءهم، وغضبهم الشديد تجاه القرار، ملمحين إلى دور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في التأثير على “الفيفا”، لا سيما أن الأخير التقى برئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، في الرياض قبل أيام، وفي مدينة سانت جالين السويسرية، الاثنين.

سبحان الله الفيفا قبل اسبوع يقول ماراح نستبعدهم واليوم بعد مباراة السعودية وايطاليا اللي حضرها ال الشيخ ورئيس الفيفا تم استبعادهم سبحان الله معقولة الشعب غبي الى هالدرجة عشان يصدق اكاذيبهم ويقولون تركي ال الشيخ ماهو وراء الموضوع من اول اجتماع يتم طرد المرداسي — JO-7-CO (@JocojocoJ) May 29, 2018

لكن الشغله مطبوخه وما سمعنا الا تصريح ال الشيخ والحكم أختفي حسبي الله ونعم الوكيل من الظلم — عبد الله العتيبي (@aboodgb) May 29, 2018

عسى ال شيخ ارتاح 👍🏻 — Nawal Shalhoub (@Na_D26) May 28, 2018

بجهود ال الشيخ لكن الأيام دول بأذن الله — جواهر (@ja_b88) May 28, 2018

انا ع ولد عمي

انا وولد عمي ع الغريب

كيف يستبعد السعودي ويوضع مكانه اماراتي والله حرام حاجه تغبن — محامي الزعيم وجه السعد لا غيره (@NjjW9) May 29, 2018

ال الشيخ ما يبي احد يشرف المملكة 💦 — Fahad_Alqarni (@Fahad_fdqi) May 29, 2018