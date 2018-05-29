قرر رئيس الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من الثلاثاء، رفض التوصل إلى اتفاق هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري الموغ بوكر وفقاً لموقع روتر: “إن الكابنيت قرر عدم الموافقة على تهدئة مع المقاومة في قطاع غزة ويوعز بتوجيه ضربة موجعة لحركة حماس.

ووفقاً للموقع فإن نتنياهو وقائد هيئة الأركان ايزنكوت قررا مواصلة التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن التوصل لاتفاق هدنة مقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية سرعان ما نفاه مسؤولون إسرائيليون مطالبين بتوجيه ضربة موجعة لغزة.