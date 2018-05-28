أكد براء محمد حازم نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المعتقل في سجون النظام المصري منذ يوليو 2013، المعلومات المتداولة بشأن دخول والده إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل زنزانته الانفرادية بسجن “العقرب” سيء السمعة احتجاجا منه على سوء المعاملة وتعمد الإضرار به نفسيا وصحيا.

وقال نجل أبو إسماعيل في منشور له عبر حسابه بـ”فيس بوك” رصدته (وطن): “أؤكد ما تم تناقله من أخبار عن إضراب والدي عن الطعام منذ بداية شهر رمضان بسبب سوء المعاملة التي ازدادت خاصة بالنسبة له”

وتابعا مشيرا إلى تعمد النظام الإضرار بصحة والده وإذلاله:”فهناك حالة تعمد لفصله تماما عن المعتقلين كمنعه من التريض كما تم حجب الماء عن زنزانته.”

وأكد “براء” أنه لم يسمح لهم بزيارة والده منذ أكتوبر ٢٠١٦ حتى الآن.

وأضاف:”كما أننا لم يسمح لنا بالتواجد أثناء محاكماته التي أجريت في تلك الفترة”

وعن آخر مستجدات الوضع، قال نجل أبو إسماعيل:”وما وصلنا حتى الآن من أخبار عنه هي مبهمة وغير كافية عن الوالد الذي يحتجزونه في زنزانة إنفرادي منذ اعتقاله في يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن!”

واختتم منشوره داعيا لوالده:”فاللهم فرج عنه وعن جميع المعتقلين وانتقم أشد انتقام من كل طاغوت جبار ومن طواغيت السجون والمعتقلات يارب العالمين.”

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وقبل أيام أكد أيضا المحامي قمر محمد موسى عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن موكله بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها بسجن العقرب.

ولفت “قمر” إلى أن أبو إسماعيل ربط بين إضرابه وبين تحسن ظروف حبس نزلاء العقرب وإنهاء المعاملة السيئة التي يتلقونها.

ولم يتسن تحديد إذا كانت سلطات سجن العقرب تواصلت مع أبو إسماعيل لإنهاء إضرابه من عدمه.

ويبلغ مجموع الأحكام التي صدرت بحق أبو إسماعيل نحو ١٣ عاما سجنا، يتعلق بعضها بقضية تعمد التحريض على تعطيل مؤسسات قضائية عن مباشرة أعمالها، وإهانة المحكمة.

وكان حازم أبو إسماعيل من أوائل الشخصيات التي حرصت السلطات على اعتقالها فور وقوع انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ويتعمد “أبو إسماعيل” إعلان عدم اعترافه بشرعية ما يجري بحقه من محاكمات، حيث أعطى ظهره لهيئة المحكمة عدة مرات، كما وجّه انتقادات أثناء مرافعاته دفاعا عن نفسه لإجراءات محاكمته.

وكان أبو إسماعيل من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2012، وجرى استبعاده بالطعن في جنسية والدته.