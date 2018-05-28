ردت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس بشكل عنيف على الباحثة والكاتبة السعودية أماني العجلان في أعقاب اتهامها لها بمحاولة الشحاذة وطلب الأموال من المملكة.

بدأ السجال بتعليق سخيف من قبل الباحث السعودية “العجلان” على تغريدة لـ”عويس” أكدت فيها حب السعوديين لقناة الجزيرة، قائلة:” حسابي موثق وابد اقولك انكم بنظرنا خونة وبلطجية وادوات تعمل لصالح نظام ارهابي سيباد قريبا .. فلا تفلمي يادراما كوين وتعيشي دور المحبوبة التي فرقتها الظروف”.

حسابي موثق وابد اقولك انكم بنظرنا خونة وبلطجية وادوات تعمل لصالح نظام ارهابي سيباد قريبا .. فلا تفلمي يادراما كوين وتعيشي دور المحبوبة التي فرقتها الظروف ☺️ https://t.co/lwFl0knh8M — أماني العجلان🇸🇦 (@AmaniAAJ) May 27, 2018

لترد عليها “عويس” قائلة:” حبيبتي أماني رمضان كريم لكِ أيضا أعاده الله عليكم بالمحبة والسلام والأهمّ بالحرية.. حرية التعبير في”الكينغ دوم”.

حبيبتي أماني رمضان كريم لكِ أيضا أعاده الله عليكم بالمحبة والسلام والأهمّ بالحرية😉حرية التعبير في"الكينغ دوم"😁 https://t.co/9ej0SbCYPG — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 27, 2018

من جانبها، ردت “العجلان” على “عويس” متهمة إياها بالشحاذة من بلادها كونها ردت عليها بأدب قائلة:” متعاطفة معاك بسبب المقاطعه شكلهم مادفعوا رواتبك فبتحاولي تشحذي بطريقه مهذبة.. عموما الجاي اكثر فلا تستعجلي #تونا_مابدينا”.

متعاطفة معاك بسبب المقاطعه شكلهم مادفعوا رواتبك فبتحاولي تشحذي بطريقه مهذبة.. عموما الجاي اكثر فلا تستعجلي #تونا_مابدينا 😎👌🏼 — أماني العجلان🇸🇦 (@AmaniAAJ) May 27, 2018

لينتهي السجال برد ناري من قبل “عويس” على “العجلان” قائلة:” هي ايفانكا وزوجها وابوها تركوا شيئا بجيوبكم اصلا يا ستي حتى الواحد “يشحذ” منكم؟؟”.