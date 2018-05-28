مهاجر مالي غير شرعي ينقذ طفلا من الموت في فرنسا والرئيس يمنحه الجنسية

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، منح الجنسية لمهاجر مالي غير شرعي يدعى “مامادو جاساما”، لأنه أنقذ طفلا، وأعطاه الرئيس وظيفة في فرق الإطفاء.

وقال الرئيس ماكرون، أثناء لقائه بالمهاجر المالي بقصر الاليزيه حيث قام بتكريمه، إنّ كل أوراق هذا الشاب سيتم تقنينها بعد أن أنقذ طفلا من السقوط من الطابق الرابع لأحد عقارات باريس.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية أبرزت أمس الأحد، قيام شاب بتسلق واجهة عقار بالدائرة الـ18 بباريس بيديه فقط لإنقاذ طفل عمره أربع سنوات معلق بشرفة في الدور الرابع، من الموت المحقق.

وقام المارة بتصوير الواقعة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم مشاهدتها أكثر من ثلاثة ملايين مرة.