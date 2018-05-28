أقدم رجلٌ على ارتكابٍ جريمة مروّعة، في وضح النّهار، على مدخل احد مستشفيات اسطنبول، بقتله رجلاً وزوجته، كان يهمّان بالخروج من المستشفى.

وأظهر تسجيل مصور وثقته كاميرات مراقبة، لحظة قدوم المسلح، الى مدخل المستشفى، ثم أخرج مسدساً وأطلق النار من مسافة صفر على رجل يبدو أنه مريض، حيث كان يمشي مستخدماً عصيّاً خاصة، فأرداه قتيلاً، ثم أطلق الرصاص على امرأة كانت رفقة الرجل القتيل، فسقطت صريعةً بعدّة رصاصات.

ولم تعرف تفاصيل الحادثة، لكن مغرّدين أشاروا إلى أنّ السبب في الجريمة هو انتقام الجاني لموت شقيقه.

وبعد تأكد الجاني من مقتل الزوجين غادر المكان بهدوء، دون أن يتمكن أحد من المتواجدين من منعه عن ذلك.