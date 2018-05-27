أصيبت فتاة فلسطينية، مساء الأحد، بجروحٍ متوسطة، بعد إطلاق عناصر الشرطة الإسرائيلية، النار عليها قرب بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المرأة أصيبت في المنطقة السفلية من جسدها.

وأشار الشهود إلى أن المئات من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي تجمعوا في موقع إطلاق النار وأغلقوا الشارع الرئيسي في بلدة شعفاط.

وقال بيان لشرطة الاحتلال إنه بعد الفحص تبين أن الفتاة التي اطلق النار تجاهها لم تكن تحمل أيّ سلاح.

من جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المرأة أصيبت بجروح متوسطة، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقل الموقع نفسه، عن مصدر في الشرطة (لم يسمه)، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه المرأة بسبب عدم استجابتها لأوامرهم بالتوقف.