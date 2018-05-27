قدم لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة مبادرة لرد المبالغ التي قدمها المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ للنادي الأهلي، معلنا تنازله عن مستحقاته لدى النادي من أجل هذا الهدف.

وقال “أبو تريكة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الأهلي فوق الجميع .اتمني من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة “.

الأهلي فوق الجميع .اتمني من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتبع ١ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وأضاف في تدوينة أخرى:” لنساهم معا في محو الحزن والالم الذي اصابنا جميعا جراء الأمور الاخيرة .ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب”.

لنساهم معا في محو الحزن والالم الذي اصابنا جميعا جراء الأمور الاخيرة .ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب يتبع٢ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وتوجه “أبو تريكة” بكلمة لـ”آل الشيخ” قائلا:” وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم انك تحب الاهلي ولكنك أخطاءت في حقه من يحب الاهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الاهلي”.

وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم انك تحب الاهلي ولكنك أخطاءت في حقه من يحب الاهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الاهلي يتبع٣ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

واختتم “أبو تريكة” تدويناته قائلا:” وكلمة لمجلس ادارة نادينا الكبير اعلم أنكم تحبون وتعشقون الاهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا .سامحوني لا املك سوي هذه الكلمات اكتبه على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم”.

وكلمة لمجلس ادارة نادينا الكبير اعلم أنكم تحبون وتعشقون الاهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا .سامحوني لا املك سوي هذه الكلمات اكتبه على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قد فجر جدلا واسعا بعد معلومات خطيرة كشفها عقب خلافات واسعة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي عن طبيعة علاقته بالنادي.

وفي تصريحات اعتبرها ناشطون (فضيحة كبيرة) لإدارة النادي الأهلي، كشف “آل الشيخ” عن حجم الأموال التي قدمها للإدارة والتي تجازوت الـ 200 مليون جنيه خلال أشهر معدودة، وكشف عن أحاديث خطيرة دارت في اجتماعات سرية بالغرف المغلقة.

وقال رئيس هيئة الرياضة السعودية في منشور له رصدته (وطن) عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه “لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء”، لكن الإدارة التي اتهمها بالفشل والتخبط هي من تسببت في الجدل الدائر بعدم الشفافية والوضوح.

وكشف “آل الشيخ” أنه قام بتمويل حملة محمود الخطيب الانتخابية لرئاسة النادي الأهلي بـ5 ملايين جنيه، وذلك قبل الانتخابات بـ40 يوما.

كما قدم آل شيخ مليون جنيه أخرى لـ”الخطيب” بعد أن تحدث إليه هاتفيا مؤكدا له أن “المرشح المنافس محمود طاهر يتقدم عليه في استطلاعات الرأي”.

وأعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.