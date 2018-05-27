في واقعة مثيرة نوعا ما، قامت الملكة نور الحسين، ملكة الأردن السابقة بنشر تقرير مثير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية يهاجم جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصفه بـ”مهرج الأمير” محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

'Clown Prince' Jared: Exposing the billion dollar scheme to push Trump to punish Qatar for the Saudis https://t.co/JCJNPZtsZk — Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 27, 2018

واستعرضت الصحيفة العبرية التقرير الذي نشرته وكالة “اسوشييتد برس” والمتعلق بالمراسلات المسربة بين رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر وبين السيناتور الجمهوري السابق إليوت برويدي والتي كشفت خطتهما المشتركة والمقدمة لأمراء السعودية والإمارات لحصار دولة قطر.

وجاء في التقرير الذي أعادت الملكة نور نشره عبر حسابها بموقع تويتر حديثا دار بين نادر وبرويدي كشف له فيها موقف شركائه من جاريد كوشنير و”ازدرائهم له”.

ويقول نادر لبرويدي في إحدى الرسائل: إنه أخبر ترامب بأن الأمراء المتعاقدين معه “أعجبوا كثيرا بقيادته” وعرض بالمقابل مساعدتهم في خطة السلام للشرق الأوسط التي وضعها كوشنير وتابع: “لكني لم أخبره بأن شريكه (محمد بن زايد) كان لديه ازدراء تام للخطة ولصهر الرئيس”.

وأضاف نادر: “عليك أن تسمع بشكل خاص ما يفكر فيه المديرون في جهود مهرج الأمير وخطته.. لا أحد يريد حتى إهداء فنجان من القهوة عليك لولا المرأة المتزوج منها (إيفانكا ترامب)”.

وكانت الملكة نور غردت قبل أيام تقريرا لمجلة أتلانتك الأمريكية تتحدث عن قيام المملكة العربية السعودية بـ”الفرملة على الإصلاحات”.

وأشار تقرير “أتلانتك” إلى أن إلقاء القبض على ناشطات حقوق المرأة في السعودية “لا يبعث على الإيمان بالإصلاحات التي أعلن عنها محمد بن سلمان”.

يشار إلى أن إعلان أفراد العائلة المالكة في الأردن عن آرائهم السياسية أمرا غير شائع لكن الملكة نور دأبت منذ سنوات على إطلاق تغريدات أثارت الجدل في العديد من المواقف.

وكان الديوان الملكي الأردني قال عام 2015 إن آراء الأمراء الشخصية في أي قضية أو موضوع لا تعبر عنه بعد الضجة التي أثارها نشر الملكة نور لتغريدات تنتقد التضييق على حرية التعبير في الأردن بعد إصدار قانون مكافحة الإرهاب.