في واقعة مثيرة نوعا ما، قامت الملكة نور الحسين، ملكة الأردن السابقة بنشر تقرير مثير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية يهاجم جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصفه بـ”مهرج الأمير” محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

'Clown Prince' Jared: Exposing the billion dollar scheme to push Trump to punish Qatar for the Saudis https://t.co/JCJNPZtsZk

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 27, 2018