في تهديد صريح للنظامين السعودي والإماراتي، قال رئيس مركز البحوث الإستراتيجية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، إن لدى إيران تفاصيل استخبارية كاملة عن القواعد العسكرية الموجودة في السعودية والإمارات ودول أخرى.

وأضاف بوردستان في كلمة بمراسم إحياء ذكرى تحرير مدينة خرّمشهر، أن التهديدات إذا أخـَذت أشكالا عملية، فإن طهران سترد عليها حيثما وجدت.

كما أكد المسؤول العسكري الإيراني أن القوات المسلحة لبلاده ترصد جميع تحركات من دعاهم الأعداء، وتمتلك القدرة الاستخبارية للتأثير في هذه التحركات، حسب تعبيره.

وأضاف أن إيران تواجه أشكالا جديدة من العقوبات، ويتوجب عليها رفع مستوى جاهزيتها الدفاعية، بما يتناسب مع التهديدات الراهنة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توعد إيران مجددا الأربعاء الماضي بأقسى العقوبات.

وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن بلاده ستفرض في المستقبل عقوبات لم يسبق لها مثيل على إيران إذا لم تغير سلوكها، مضيفا أن بلاده تعمل مع أكبر عدد من الشركاء والحلفاء والأصدقاء لوضع حد لما وصفها بالتهديدات النووية وغير النووية من قبل إيران في المنطقة.

وكان بومبيو عرض الاثنين الماضي إستراتيجية تضمنت 12 مطلبا من إيران تشمل إنهاء نفوذها في المنطقة.