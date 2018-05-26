تساءلت المذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، عن شعور رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، ومعظم الناس ينظرون إليه على أنه “نحس مطلق” بعدما تمنّى إصابة النجم المصري محمد صلاح، وأصيب فعلاً مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج من لقاء ناديه مع ريال مدريد الإسبانيّ.

وكتبت “عويس” تغريدة على “تويتر” أرفقتها بمقطع فيديو لـ”آل الشيخ” تمنّى فيه إصابة اللاعب المصري، جاء فيها: “ما شعور تركي ال الشيخ يا ترى ومعظم الناس تنظر إليه على أنه نحس مطلق و”عين فارغة” بعدما تمنّى إصابة محمد صلاح وأصيب بالفعل؟ أهو سعيد؟”.

ما شعور تركي ال الشيخ يا ترى ومعظم الناس تنظر إليه على أنه نحس مطلق و”عين فارغة” بعدما تمنّى إصابة محمد صلاح وأصيب بالفعل؟ أهو سعيد🤔؟ https://t.co/Nr3JSMaBha — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 26, 2018

وشن مغردون مصريون هجوما عنيفا على تركي آل الشيخ، لا سيما أن إصابة صلاح تأتي في خضم الجدل الذي أحدثه المستشار في الديوان الملكي السعودي، إثر اعتذاره عن الاستمرار بمنصب الرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري، والبيان المثير للجدل الذي أعقب الاستقالة.

وأعاد ناشطون نشر فيديو سابق لآل الشيخ، تمنى خلاله إصابة محمد صلاح؛ لتفادي مشاركته أمام المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

وقال آل الشيخ، خلال استضافته على القناة الرياضة السعودية قبل أيام، إنه قال لعبد الفتاح السيسي “إن شاء الله تجي صلاح إصابة من هنا أو انبراشة من هنا”، قائلا إنه تكلم بذلك على سبيل المزاح.

#محمد_صلاح أتمنى عودته قبل #كأس_العالم_2018 ليرد بنفسه على من تمنى إصابته pic.twitter.com/4VHcMAwfBu — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) May 26, 2018

آل الشيخ، في تغريدة ساخرة أيضا نهاية آذار/ مارس الماضي، نشر صورة صلاح، وعلق عليها: “لازم يوحشنا قبل كأس العالم”.

يا وجه النحس! pic.twitter.com/i8skKUXix2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 26, 2018

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد كلوب: “إصابة صلاح خطيرة حقا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء”.

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.