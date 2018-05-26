أكد المركز الوطني للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أن تراجع الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية لا يعني أن تأثير الحالة قد انتهى.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تراجع الحالة المدارية من عاصفة مدارية إلى منخفض جوي عميق.

ونشرت الهيئة في تمام الساعة 12 ظهر السبت، التحذير رقم (9).

وجاء في التحذير: “تشير آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى تراجع الإعصار المداري (ميكونو) إلى منخفض جوي عميق، ويستمر هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال ال 24 ساعة القادمة وتكون احياناً رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأكدت مصادر في الأرصاد الجوية العمانية، أنّ غزارة الامطار تركزت في الاجزاء الشرقية و الجنوبية من محافظة ظفار واجزاء من الوسطى.

وسجلت “صلالة” كمية أمطار هائلة ومرتفعة جدًا بلغت ٥٠٥ ملم نتيجة الأمطار الغزيرة جداً. فيما تشير التوقعات الى إستمرارية هطول الامطار لساعات قادمة.

وتسببت غزارة الأمطار في أكثر من منطقة بمحافظة ظفار في جريان السيول.

ورصدت “وطن” أبرز المقاطع المصوّرة التي وُثّقت لجريان السيول والأودية:

هكذا تبدو شلالات وادي دربات صباح اليوم

تصوير عبدالله المعشني #ميكونو pic.twitter.com/Kq9Xk10bDr — طقس عُمان (@WeatherOman) May 26, 2018

شلالات #دربات تنزل بشكل غزير في مشهد لم تشاهده لها من قبل تصوير خالد المعشني #ميكونو #اعصار_ميكونو / الخيمة العمانية pic.twitter.com/bx8lALBZD1 — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) May 26, 2018

كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي:

صلالة: 278.2 ملم

سدح : 188.9 ملم

ضلكوت:156.6ملم

طاقه: 159.4 ملم

مرباط: 96.2 ملم

ثمريت: 60.4 ملم#ميكونو pic.twitter.com/DzQu0FfEnc — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) May 26, 2018

عين جرزيز حاليا الساعة 10:24 ص يوم السبت 26/5/2018 #ميكونو pic.twitter.com/rfEUiVUl71 — Red Clouds (@RedClouds9) May 26, 2018

لا يفوتكم المشهد

شلالات دربات صباح اليوم من تأثير الحاله المداريه ف #بحر_العرب #ظفار الآن #ميكونو pic.twitter.com/A1OYaCJ6pc — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 26, 2018

فيديو آخر قبل قليل من شلالات وادي دربات تصوير حمد الشكيلي #الخيمة_العمانية 😍#ميكونو pic.twitter.com/O8PjEUsUkS — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) May 26, 2018

وسجلت اليوم حالة وفاة ثانية، لمواطن عُماني بعد انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة “عوقد” في ظفار.

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري “ميكونو”، وهي طفلة تبلغ من العمر 1(2 عامًا) توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.