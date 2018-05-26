أثار المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، سيء الصيت “”، غضب المشجعين المصريين خاصةً والعرب عموماً، بعدما نشر تغريدةً قبل انطلاق المباراة النهائية بين وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

 

وقال المزروعي في تغريدته: “حلمت أن انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

ومما زاد استفزاز الجماهير أكثر هو نشر “المزروعي” تغريدتين لاحقاً، رآى فيهما مغردون أنه كتبهما للسخرية من محمد صلاح بعد إصابته فعلاً في المباراة.

وشنّ مغرّدون تعليقاتٍ هجومية على “المزروعي” بعد سخريته من محمد صلاح وإصابته في لقاء ، مساء السبت، واعتبر المعلّقون أنه يشمت بإصابة النجم المصري.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

 

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

 

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.

 

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد كلوب: “إصابة صلاح خطيرة حقا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء”.

 

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

 

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

 

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.