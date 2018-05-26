أثار المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، سيء الصيت “حمد المزروعي”، غضب المشجعين المصريين خاصةً والعرب عموماً، بعدما نشر تغريدةً قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وقال المزروعي في تغريدته: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

حلمت ان محمد صلاح انصاب في المباراة يعني بالعربي ما راح يلعب كاس العالم 😂 … #ريال_مدريد — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

ومما زاد استفزاز الجماهير أكثر هو نشر “المزروعي” تغريدتين لاحقاً، رآى فيهما مغردون أنه كتبهما للسخرية من محمد صلاح بعد إصابته فعلاً في المباراة.

يارب الحلم يطلع فشوش لان الكسر في الحلم مولم والخساره خسارة كل العرب 😂 … #ريال_مدريد — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

الله لا يوفقك يا راموس 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

وشنّ مغرّدون تعليقاتٍ هجومية على “المزروعي” بعد سخريته من محمد صلاح وإصابته في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، واعتبر المعلّقون أنه يشمت بإصابة النجم المصري.

بده يلعب ان شالله ويدعس على راسك وراس معازيبك — Sami Warraqi (@samiwarraqi2) May 26, 2018

حمد المزروعي احيون واحد بالامارات و يأتي بالمرتبة الثانية بعد حمير آل زايد — محمود أبومجاهد (@apomogahad55) May 26, 2018

اول مره اكرهك فعلا .عيب عليك دا انت من عيال زايد متشمت في مصري كل العالم بيحترموا ويقدروا واولهم الاماراتيين !!!!!! اذا انت كنت إعلامي فأنا اعلاميه ومنتجه في التي في وpublic figure وياما دافعت عنك لما كان حد من عيال بلدك يختلف معاك بس فعلا كان عندهم حق اخطات في اختيار الايموجي — Heba Ώ̶̲̣̣bu Žaid (@Heba_DXB) May 26, 2018

بنائا على هذه التغريدة والسابقة لها للساقط المدعو حمد المزروعي ادعو الشرفاء المصرين الأحرار تتبع راموس ربما محمد بن زايد دفع له لكي يعيق صلاح — Queen of the Love (@thatelshejoonel) May 26, 2018

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد كلوب: “إصابة صلاح خطيرة حقا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء”.

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.