أثار المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، سيء الصيت “حمد المزروعي”، غضب المشجعين المصريين خاصةً والعرب عموماً، بعدما نشر تغريدةً قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وقال المزروعي في تغريدته: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

— حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

ومما زاد استفزاز الجماهير أكثر هو نشر “المزروعي” تغريدتين لاحقاً، رآى فيهما مغردون أنه كتبهما للسخرية من محمد صلاح بعد إصابته فعلاً في المباراة.

— حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

— حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

وشنّ مغرّدون تعليقاتٍ هجومية على “المزروعي” بعد سخريته من محمد صلاح وإصابته في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، واعتبر المعلّقون أنه يشمت بإصابة النجم المصري.

— Sami Warraqi (@samiwarraqi2) May 26, 2018

— محمود أبومجاهد (@apomogahad55) May 26, 2018

— Heba Ώ̶̲̣̣bu Žaid (@Heba_DXB) May 26, 2018

بنائا على هذه التغريدة والسابقة لها للساقط المدعو حمد المزروعي ادعو الشرفاء المصرين الأحرار تتبع راموس ربما محمد بن زايد دفع له لكي يعيق صلاح

— Queen of the Love (@thatelshejoonel) May 26, 2018