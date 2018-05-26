ظهر جليا قبل أيام وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، أن أبوظبي والرياض سخَّرتا وسائل الإعلام و”الذباب الإلكتروني” عبر موقع “تويتر” في حملات طالبت منذ أيام بمقاطعة السياحة والسفر إلى ، وتصدّرت وسوم فيها مثل “#مقاطعة_السفر_الي_”، و””.

 

وواصلت أطراف سعودية وإماراتية مدعومة رسمياً، شنّ حرب كلامية وتحريضيّة ضد تركيا، وصلت إلى حدِّ الإساءة المباشرة للرئيس التركي أردوغان في إحدى أهم الصحف الورقية ، ما حمل انطباعاً بوقوف جهات رسمية خلف هذه الحملة.

 

وقال الكاتب السعودي المعروف ، تعليقا على هذه الحملة المتعمدة، إنه لا يعتقد أن من وجه بإطلاق حملة  #مقاطعة_السياحة_التركية يريد الأضرار بالاقتصاد هناك.

 

موضحا:”فهو يعرف ان السياحة السعودية لا تمثل الا قليل القليل من الدخل القومي التركي، ولا حرصا على سلامة السائح فتركيا آمنة بشهادة آلاف يعيشون فيها ويملكون عقارات بها.”

 

واختتم تغريدته التي رصدتها (وطن) كاشفا عن السبب الحقيقي، وراء تلك الحملات:”الغرض هو القطيعة والعزلة.”

 

 

ومن اللافت للانتباه أن هذا التصعيد يأتي قبيل أقلّ من ثلاثين يوماً على موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، المقرَّرة في 24 يونيو المقبل، وفي ظلّ استطلاعات الرأي التي تُظهر تقدّمه المتوقّع في الانتخابات، في وقت يعتبر فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه الانتخابات مفصليّة ومصيرية، وتمثّل نقلة مهمّة في تاريخ تركيا الحديث.

 

وتفاعل ناشطون إماراتيون وسعوديون وشريحة واسعة من الدول العربية ما بين مؤيّد ومعارض، إلا أن نسبة التفاعل الكبرى المؤيّدة للفكرة جاءت من .