ظهر جليا قبل أيام وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، أن أبوظبي والرياض سخَّرتا وسائل الإعلام و”الذباب الإلكتروني” عبر موقع “تويتر” في حملات طالبت منذ أيام بمقاطعة السياحة والسفر إلى تركيا، وتصدّرت وسوم فيها مثل “#مقاطعة_السفر_الي_تركيا”، و”#مقاطعة_السياحة_التركية”.

وواصلت أطراف سعودية وإماراتية مدعومة رسمياً، شنّ حرب كلامية وتحريضيّة ضد تركيا، وصلت إلى حدِّ الإساءة المباشرة للرئيس التركي أردوغان في إحدى أهم الصحف الورقية السعودية، ما حمل انطباعاً بوقوف جهات رسمية خلف هذه الحملة.

وقال الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، تعليقا على هذه الحملة المتعمدة، إنه لا يعتقد أن من وجه بإطلاق حملة #مقاطعة_السياحة_التركية يريد الأضرار بالاقتصاد هناك.

موضحا:”فهو يعرف ان السياحة السعودية لا تمثل الا قليل القليل من الدخل القومي التركي، ولا حرصا على سلامة السائح فتركيا آمنة بشهادة آلاف يعيشون فيها ويملكون عقارات بها.”

واختتم تغريدته التي رصدتها (وطن) كاشفا عن السبب الحقيقي، وراء تلك الحملات:”الغرض هو القطيعة والعزلة.”

لا اعتقد ان من وجه بإطلاق حملة #مقاطعة_السياحة_التركية يريد الأضرار بالاقتصاد هناك فهو يعرف ان السياحة السعودية لا تمثل الا قليل القليل من الدخل القومي التركي.

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ولا حرصا على سلامة السائح فتركيا آمنة بشهادة آلاف يعيشون فيها ويملكون عقارات بها.

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الغرض هو القطيعة والعزلة. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) May 26, 2018

ومن اللافت للانتباه أن هذا التصعيد يأتي قبيل أقلّ من ثلاثين يوماً على موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، المقرَّرة في 24 يونيو المقبل، وفي ظلّ استطلاعات الرأي التي تُظهر تقدّمه المتوقّع في الانتخابات، في وقت يعتبر فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه الانتخابات مفصليّة ومصيرية، وتمثّل نقلة مهمّة في تاريخ تركيا الحديث.

وتفاعل ناشطون إماراتيون وسعوديون وشريحة واسعة من الدول العربية ما بين مؤيّد ومعارض، إلا أن نسبة التفاعل الكبرى المؤيّدة للفكرة جاءت من الإمارات.