بعد قلق شديد في سلطنة عمان استمر لأيام بسبب إعصار “ميكونو” المداري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم السبت، إعادة افتتاح مطار صلالة أمام حركة الطيران الدولي والمحلي، اعتبارا من الغد، وذلك عقب انحسار تأثير إعصار “مكونو” على محافظة ظفار ومركزها مدينة صلالة.

وقالت الهيئة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، إنه “نظرا لتراجع الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة، وبالتنسيق مع الشركة المشغلة، فإن الهيئة تعلن إعادة افتتاح مطار صلالة أمام حركة الطيران، ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباح الأحد”.

وأردفت الهيئة، “كما أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني، التي تأثرت بمرور الإعصار المداري، تعاود نشاطها بكل انسيابية”.

كانت الهيئة قد قررت إغلاق المطار أمام حركة الطيران، طيلة يوم الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، وفقا لتطورات الطقس.

وأشارت إلى إن “ذلك يأتي حرصا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري مكونو”.

من جهتها، نقلت وزارة الدفاع العمانية معدات وأجهزة اتصالات إلى محافظة ظفار، بهدف دعم وتأمين الاتصالات بالأقمار الصناعية خلال فترة الإعصار.

ودعت الشرطة العمانية المواطنين والمقيمين القاطنين بالقرب من البحر، وساكني المنازل القديمة، إلى تفهم خطورة الوضع والانتقال لمواقع آمنة، لحين انتهاء الظروف المناخية الاستثنائية.

وفي موضوع ذي صلة بالحالة الجوية في عمان، أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني في سلطنة عمان، اليوم، وفاة شخصين وفقدان ثلاثة من الجنسية الآسيوية، وذلك إثر مرور إعصار “مكونو” على محافظات جنوب ووسط وشرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى حدوث بعض الأضرار في ميناء صلالة البحري، إضافة إلى تضرر بعض الطرق والجسور.

ووصل الإعصار “مكونو”، الليلة الفائتة، إلى مدينة صلالة جنوبي البلاد، مصحوباً برياح شديدة وأمطار غزيرة.

وأوضحت الهيئة، أمس، أن محافظة ظفار سوف تتأثر بالإعصار، حتى منتصف تلك الليلة؛ ونوهت إلى أن سرعة الرياح المصاحبة قد تصل إلى 167 كم/ساعة.

وحذرت الهيئة من أن غزارة الأمطار قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في الأودية؛ ولفتت إلى أن البحر سوف يكون هائجاً، ويصل ارتفاع الموج إلى 12 مترا، وذلك على سواحل ظفار والمحافظة الوسطى.

ودعت هيئة الطيران المدني العمانية المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.