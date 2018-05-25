تزامنا مع دخول الإعصار “ميكونو” لسلطنة عمان، نشر حساب “طقس عمان” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو قصير يعكس مدى قوة الرياح الناتجة عن الإعصار.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مراسل قناة “الجزيرة” في صلالة سمير النمري أثناء بث تقرير خاص بالقناة، إلا أنه لم يستطع مقاومة شدة الرياح التي دفعته وأوقعته أرضا.

شاهد تأثر مراسل قناة الجزيرة برياح العاصفة بقوة في صلالة #ميكونو pic.twitter.com/zgC5JX2J8M — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري ميكونو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

ونشرت الهيئة العامة للطّيران المدني ‏الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل التحذير السابع.

وقالت: تشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى استمرارية تحرك الإعصار باتجاه سواحل محافظة ظفار في المنطقة ما بين ريسوت ورخيوت”.

واضافت: “يستمر هطول الامطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى، مصحوبة برياح شديدة السرعة وامطار رعدية غزيرة جدا تتراوح بين 200 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية، وتوضح المؤشرات استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة ظفار خلال ال 48 ساعة القادمة”.

وقال محمود الخياري من الأرصاد الجوية العمانية إن الإعصار وصل إلى درجته الثانية مع إحتمالية تقلصها إلى الدرجة الأولى السبت.

كما أشار الخياري إلى أن الحالة وصلت إلى أوجها والتي ستمدد حتى صباح السبت مع إستمرارية هطول الأمطار في مختلف مناطق المحافظة إذ بلغت نسبة الأمطار في الوقت الراهن ٢٠٠ مليمتر في مطار صلالة مع قابلية للتضاعف إلى ٤٠٠ مليمتر، مؤكدًا أن الإعصار بحاجةٍ لبضعة أيام ليغادر محافظة ظفار .