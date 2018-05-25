لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في انفجار سيارة ملغمة في شارع الاستقلال المعروف سابقا باسم شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وذكرت المعلومات الواردة من ثانية كبرى المدن الليبية أن الانفجار وقع قرب معرض للمنتجات السورية تشهده بنغازي حاليا ويحضره عدد من الفنانين السوريين الموالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبالإضافة للقتلى، أدى الانفجار إلى إصابة 25 -معظمهم مدنيون- بجروح متفاوتة الخطورة، حسب مصدر رفض ذكر اسمه.

وفي حين لم تتبن أي جهة الانفجار، قال مسؤول من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر المهيمنة على معظم مناطق الشرق الليبي، إن “خلايا إرهابية نائمة تريد إرسال رسالة مفادها أن بنغازي ليست آمنة”.