سخرت الجزائرية خديجة بن قنة المذيعة في قناة “الجزيرة”، من الكاتب السعودي هاني مسهور، بعدما طالب بضم محاكمتها، إلى المطالب الـ13 التي قدّمتها دول الحصار إلى قطر.

في البداية، قال مسهور في تغريدة على “تويتر” رصدتها وطن: “ما بثته قناة الجزيرة القطرية في برنامج ما وراء الخبر عن سقطرى يمثل دناءة اخلاقية وحضيض قذر ، ففيما يصارع أهالي الأرخبيل #إعصار_ميكونو وتقطعت بهم السبل إلا السعوديين والإماراتيين خرجت @Benguennak لتبث سمومها غير مكترثة بمصاب عشرات الآلاف.. أضيفوا مطلب محاكمة هذه الشريرة للمطالب١٣”.

ما بثته قناة الجزيرة القطرية في برنامج ما وراء الخبر عن سقطرى يمثل دناءة اخلاقية وحضيض قذر ، ففيما يصارع أهالي الأرخبيل #اعصار_ميكونو وتقطعت بهم السبل الا السعوديين والاماراتيين خرجت @Benguennak لتبث سمومها غير مكترثة بمصاب عشرات الآلاف

اضيفوا مطلب محاكمة هذه الشريرة للمطالب١٣ pic.twitter.com/JzdihZD208 — هاني مسهور (@hsom67) May 23, 2018

وردّت “خديجة” بإعادة تغريدة الكاتب السعودي، مبديةً سخريتها من مطالبته بمحاكمتها.

المطلب رقم 14 🤪 https://t.co/IzUWURjz0o — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 24, 2018

وقد تفاعل العديد من النشطاء مع رد الإعلامية بالجزيرة، فقال مغرد: “لا يرجم إلا المثمر.. لا عليك من نباح الكلاب يا أخت خديجة هذه سنة الحياه.. دوماً أهل الحق مستهدفون”.

وسخر آخر: “مين قدك صرتي مطلب”.