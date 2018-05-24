سخرت الجزائرية المذيعة في قناة “”، من الكاتب السعودي هاني مسهور، بعدما طالب بضم محاكمتها، إلى المطالب الـ13 التي قدّمتها دول الحصار إلى .

 

في البداية، قال مسهور في تغريدة على “تويتر” رصدتها وطن: “ما بثته قناة الجزيرة القطرية في ما وراء الخبر عن سقطرى يمثل دناءة اخلاقية وحضيض قذر ، ففيما يصارع أهالي الأرخبيل #_ وتقطعت بهم السبل إلا السعوديين والإماراتيين خرجت @Benguennak لتبث سمومها غير مكترثة بمصاب عشرات الآلاف.. أضيفوا مطلب محاكمة هذه الشريرة للمطالب١٣”.

 

وردّت “خديجة” بإعادة تغريدة الكاتب السعودي، مبديةً سخريتها من مطالبته بمحاكمتها.

 

وقد تفاعل العديد من النشطاء مع رد الإعلامية بالجزيرة، فقال مغرد: “لا يرجم إلا المثمر.. لا عليك من نباح الكلاب يا أخت خديجة هذه سنة الحياه.. دوماً أهل الحق مستهدفون”.

 

وسخر آخر: “مين قدك صرتي مطلب”.