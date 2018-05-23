انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل خبر وفاة كنعان يحيى محمد عبد الله صالح، حفيد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بأزمة قلبية في سلطنة عمان.

وقال الكاتب اليمني المعروف عباس الضالعي، في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بـ”تويتر”: “توفي كنعان يحيى محمد عبد الله صالح، حفيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونجل ابن شقيقه العميد يحيى صالح قائد الأمن المركزي اليمني السابق”.

وأوضح “الضالعي” أن حفيد صالح توفي إثر أزمة قلبية، خلال تواجده في سلطنة عمان.

ودون على الصورة التي أرفقها “الضالعي” بتغريدته عبارة “البقاء لله.. كنعان مات قهرا على جده”

وفاة كنعان يحيى محمد عبدالله صالح حفيد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجل ابن شقيقه العميد يحيى صالح قائد الامن المركزي السابق بأزمة قلبية بسلطنة عمان.. رحمه الله pic.twitter.com/5uXUIcInfO — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 22, 2018

ومن جانبه، أقر العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق علي عبد الله صالح، قائد قوات ما يطلق عليها قوات المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية”، بوفاة حفيد صالح.

وقال طارق صالح في تغريدة عبر حساب منسوب له عبر “تويتر”، ومرفقة بصورة للشاب المتوفي مذيلة بشريط أسود: ” إنَّا لله وإنا إليه راجعون… وإنا لفراقك يا كنعان لمحزونون”.

إنَّا لله وإنا إليه راجعون

وإنا لفراقك يا كنعان لمحزونون pic.twitter.com/Jl31AByoFR — طارق محمد صالح (@tarikyemen) May 22, 2018

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قد تعرض للاغتيال في 4 ديسمبر من العام الماضي 2017، بعد اشتباكات مسلحة بين حزب المؤتمر و”أنصار الله” (الحوثيين) في محيط صنعاء.