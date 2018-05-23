اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، عصر الأربعاء، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المواطنين أخد الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والإبتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر في هذه الأوقات.

شرطة عمان السلطانية: لا أحد يستطيع التكهن بالأخطار المفاجئة

وعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى الاربعاء، برئاسة العميد محمد بن سالم رعفيت، قائد شرطة محافظة الوسطى، رئيس اللجنة، اجتماعا لتباحث تداعيات الحالة الجوية.

وأكد ممثلو اللجنة الاستعداد التام وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للحد من الآثار المتوقعة من هذه الحالة.

كما تم تحديد مراكز للايواء لولاية الجازر وباقي الولايات بمحافظة الوسطى.

وأكدت اللجنة على ضرورة توعية كافة المواطنين والمقيمين لاخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الفرق الميدانية.

ووجهت شرطة عمان السلطانية تحذيرها للسكان والمقيمين.

وقالت الشرطة إنه لا أحد يستطيع التكهن بالأخطار المفاجئة التي تسببها الكوارث الطبيعية، ولذلك يجب على الجميع الحفاظ على نفسه وأسرته والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص واتباع الإرشادات .

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .

النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم والله أعلم pic.twitter.com/PIOoFLYW4c — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

الى ذلك،أجرى سلاح الجو السلطاني العماني عملية واسعة لإخلاء المواطنين والمقيمين من جزر “الحلانيات” إلى مناطق آمنة وذلك تحسباً للتأثيرات المحتملة بسبب إعصار ميكونو.

سلاح الجو السلطاني العماني يستمر في عملية واسعة لإخلاء المواطنين والمقيمين من جزر الحلانيات إلى مناطق آمنة وذلك تحسباً للتأثيرات المحتملة بسبب إعصار #ميكونو. pic.twitter.com/EECPnZi6wp — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية اخلاء للمواطنين والمقيمين في جزر الحلانيات لاحتمالية تعرض الجزر للإعصار المداري #ميكونو pic.twitter.com/tTFwi4sjAJ — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

الطيران العُماني يوجه المسافرين في حال تأثر الرحلات

أصدر الطيران العُماني بيانا حول احتمال تأثر عملياته بإعصار ميكونو.

وقال إنه ونظرا لتشكل الإعصار المداري “ميكونو ” في بحر العرب وتوقع وصوله إلى مدينة صلالة والمناطق المجاورة، مما قد يترتب عليه تأثر الرحلات من وإلى كل من صلالة وزنجبار ونيروبي ودار السلام خلال أيام الجمعة 25 والسبت 26، والأحد 27”مايو.

ودعا الطيران العُماني المسافرين للتحقق من مواعيد رحلاتهم عبر موقعه الإلكتروني، مضيفا بأن سيقوم بموافاة المسافرين بالإحداثيات المهمة التي قد تطرأ على عملياته عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الطيران بيانه بأن سلامة المسافرين والموظفين تبقى محور اهتمامه الرئيسي.

وزارة التجارة والصناعة للعُمانيين: لا تبالغوا في الشراء

الى ذلك، أكدت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، أنها تتابع مع كافة الجهات الحكومية الأمور المتعلقة بالاستعدادات والجاهزية للتعامل مع الإعصار المداري ميكونو‬⁩، مشيرة إلى أنها على اتصال مباشر مع كافة المراكز التجارية لتوفير كافة السلع خلال الحالة المدارية.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في محافظتي ظفار‬⁩ والوسطى إلى التزود بالمواد الأساسية وعدم المبالغة في الشراء حيث إلى جميع المواد ستكون متوفرة.

‏كما أكدت الوزارة أن جميع شركات توزيع الوقود ستعمل باستمرار على توفير الوقود اللازم في جميع المحطات بالمحافظتين.

الصحة العُمانية على جهوزية تامة

من ناحيته، أكمل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العمانية، استعداداته للتعامل مع الحالة المدارية (ميكونو).

وأكدت اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى اللجان الفرعية بمحافظتي ظفار والوسطى والمحافظات المعنية انها على جاهزية تامة لتفعيل خطة الطوارئ حيث تم التواصل مع كافة المحافظات والمستشفيات للتأكد من جاهزيتها، كذلك تم إجراء الاتصالات لتجهيز أسرّة تخصصية لإسناد المحافظات المتاثرة بالحالة المدارية ان استلزم الأمر.