في تصرّفٍ غير متوقع وخروجاً عن الرسميّات، أثارت طريقة احتفال ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، مع شقيقته الأميرة سلمى، خلال حفل تخرّجها من الأكاديمية الدولية في عمّان، إعجاب الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ولدى صعود الأميرة سلمى على منصة لإحتفال لاستلام شهادتها، استقبلها شقيقها الأمير الحسين بحركة مصافحة جميلة بالأيدي، ثمّ احتضنها، وسلمها الشهادة، وسط اعجاب الحضور وزميلاتها الخريجات.

وحضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفقة زوجته الملكة رانيا العبدالله، وعدد من الأمراء حفل تخريج الأميرة سلمى من الأكاديمية الدولية عمان مساء الثلاثاء.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الخاص على “انستغرام” صورا مع الاميرة سلمى استعدادا لحفل تخريجها من الأكاديمية.

وعلقت جلالتها على الصور:” أحلى فرحه #حب #الأردن #حب_الأردن.”.