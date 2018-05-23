شن الداعية الكويتي الدكتور هجوما عنيفا على المفكر السوري الذي تستضيفه طوال شهر رمضان في “أفلا تعقلون”، والذي شكك فيه بالقرآن الكريم.

 

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:” من وراء التسويق لتحريفات المهندس الشيوعي محمد شحرور لمعاني القرآن!”.

 

وأضاف قائلا:” هل أصبحت شعارات القراءة المعاصرة للقرآن والتجديد الديني منصات لإطلاق الافتراءات على اللغة والدين والعلم والعقل”.

 

وأكد على أنه ” من 15 سنة قلت عنه إنه يصلح مفسر في الشنزليزيه أو نوادي العراة”.

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته ف برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”.