شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي هجوما عنيفا على المفكر السوري محمد شحرور الذي تستضيفه قناة أبو ظبي طوال شهر رمضان في برنامج “أفلا تعقلون”، والذي شكك فيه بالقرآن الكريم.

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:” من وراء التسويق لتحريفات المهندس الشيوعي محمد شحرور لمعاني القرآن!”.

وأضاف قائلا:” هل أصبحت شعارات القراءة المعاصرة للقرآن والتجديد الديني منصات لإطلاق الافتراءات على اللغة والدين والعلم والعقل”.

وأكد على أنه ” من 15 سنة قلت عنه إنه يصلح مفسر في الشنزليزيه أو نوادي العراة”.

من وراء التسويق لتحريفات المهندس الشيوعي محمد شحرور

لمعاني القرآن ❗️

.

هل أصبحت شعارات

القراءة المعاصرة للقرآن

والتجديد الديني

منصات لإطلاق الافتراءات على

اللغة والدين والعلم والعقل

.

من 15 سنة قلت عنه إنه يصلح مفسر

في الشنزليزيه أو نوادي العراة ❗️

.https://t.co/4j8klMruBt — محمد العوضي (@mh_awadi) May 23, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في القرآن الكريم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته ف برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “أبو ظبي” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”.