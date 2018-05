في خطوت تكشف عن تفاهة عقلية مفتي ولي عهد أبوظبي وإمام مسجد زايد وسيم يوسف، عبر الأخير عن غضبه لموعد بث برنامج “الصدمة” لعمله عدم قدرته على اتمام طعامه وفقا زعمه.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” توقيت برنامج #الصدمة غلط.. السمبوسة بفمك والدمعة بعينك”.

توقيت برنامج #الصدمة غلط 😰

السمبوسة بفمك والدمعة بعينك 😭 — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 22, 2018

تغريدة وسيم يوسف التي أعلن فيها عن استيائه من توقيت بث البرنامج، أثار سخرية المغردين، الذين طالبوه بأن يكون قدوة لغيره، في حين طالبه البعض ساخرا برؤية البرنامج في أوقات الإعادة.

شيخ ع الموضة ماشالله 😂 الناس تدعي ووتشكر ربها خليك قدوه حسنه يا زلمه — عبدالرحمن المغربي ⚖ (@999AYM) May 22, 2018

يحليلهم الحساسين 🤭 شوف الاعاده علشان ما تاثر على فطورك حبيبي ☺️ — ابراهيم المنصوري🇶🇦 (@iAlmansoori) May 22, 2018

دوختنا يا مطاوع

اثبت على حاجه — غريبُ الأطوار! /ليبي الهوىٰ (@Also80476718) May 22, 2018

أمحق شيخ

لا ويقول عن نفسه إنه سلفي 😂

السلفيون ما يعرفون عنك إلا الشر والتمييع لنصوص الشرع — محمد بن علي (@M7madAlkaabi) May 23, 2018

ليه الكذب يا دكتور . الدنيا رمضان .. انت تعرف البكاء؟؟؟ ليه فيه عندك احساس؟ 🤔😂 — Hassan shikhow (@hassanalnabhan) May 23, 2018

ياكرهي لك ياشيخنا — عادل (@xiil7i) May 22, 2018

برنامج “الصدمة” هو النسخة العربية من البرنامج الأم What Would You Do أي: “كيف ستتصرف؟”.

وتعتمد فكرة البرنامج على طرح مجموعة من التصرّفات السلبية أمام الجمهور، ويقوم بها بعض الممثلين غير المعروفين للمشاهد حتى يسهل إقناعه بالموقف.

وقد تفاوتت ردود فعل المواطنين ما بين الإيجابية والسلبية، علماً أن البرنامج يرصد مدى تفاعل المواطنين في عدد من البلاد العربية مثل مصر ولبنان والسعودية والعراق والأردن، مع بعض السلوكيات السلبية الخاطئة.