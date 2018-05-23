في خطوت تكشف عن تفاهة عقلية مفتي ولي عهد أبوظبي وإمام مسجد زايد ، عبر الأخير عن غضبه لموعد بث ” لعمله عدم قدرته على اتمام طعامه وفقا زعمه.

 

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” توقيت برنامج #الصدمة غلط.. السمبوسة بفمك والدمعة بعينك”.

 

تغريدة وسيم يوسف التي أعلن فيها عن استيائه من توقيت بث البرنامج، أثار سخرية المغردين، الذين طالبوه بأن يكون قدوة لغيره، في حين طالبه البعض ساخرا برؤية البرنامج في أوقات الإعادة.

 

برنامج “الصدمة” هو النسخة العربية من البرنامج الأم What Would You Do أي: “كيف ستتصرف؟”.

 

وتعتمد فكرة البرنامج على طرح مجموعة من التصرّفات السلبية أمام الجمهور، ويقوم بها بعض الممثلين غير المعروفين للمشاهد حتى يسهل إقناعه بالموقف.

 

وقد تفاوتت ردود فعل المواطنين ما بين الإيجابية والسلبية، علماً أن البرنامج يرصد مدى تفاعل المواطنين في عدد من البلاد العربية مثل ولبنان والسعودية والعراق والأردن، مع بعض السلوكيات السلبية الخاطئة.