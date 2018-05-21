نجت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، من كارثةٍ حقيقية، عقب تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية، ما اضطر قائدها للهبوط اضطرارياً في مطار الملك عبد العزيز أثناء توجهها إلى مطار دكا ببنغلاديش.

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية إنه تم إخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 151 راكبا بينهم طاقم الطائرة المكون من 10 أشخاص، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الطيب، انه عند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، مؤكدا أن الطائرة هبطت بسلام.