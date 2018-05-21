طالب النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، جون سالفان، وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، بحل الأزمة الخليجية فوراً.

جاء ذلك في لقاءٍ بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “G20” في عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس.

واعرب “سالفان” عن أمله في أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في القمة التي ستنعقد في وقت لاحق من العام الجاري بين رئيس الولايات المتحدة وزعماء الدول الأعضاء في مجلس التعاون للدول العربية لمنطقة الخليج.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، أن المسؤول الأمريكي شكر الجبير على “دعم السعودية لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران”.

كما بحث سالفان والجبير، حسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، “النزاع في اليمن والجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة والرامية لتفعيل العملية السياسية، التي تهدف إلى تحقيق سلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية هناك”.