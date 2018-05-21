في تصريحات مثيرة للجدل، طالبت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية “إنغر ستويبرغ” المسلمين بأخذ إجازات من العمل خلال فترة الصوم في شهر رمضان.

واعتبرت الوزيرة المتشددة أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل “خطرا علينا جميعا”.

وتشتهر وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ، عضو في الحزب الليبرالي (وسط-يمين)، بمواقفها المعادية للهجرة.

وفي مقال لها في صحيفة “بي تي” كتبت ستويبرغ: “أدعو المسلمين إلى أخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي”.

وتابعت الوزيرة: “أتساءل ما إذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018”.

وكتبت الوزيرة في مقالها أنها تخشى من أن يؤثر الصوم على “السلامة والإنتاجية”، معطية مثالا على ذلك سائق حافلة “لم يأكل أو يشرب منذ أكثر من عشر ساعات”.

وقالت ستويبرغ “قد يشكل ذلك خطرا علينا جميعا”.

كانت الوزيرة أثارت العام الماضي جدلا بنشرها على فيسبوك صورة لها مبتسمة وهي تحمل قطعة حلوى احتفالا بالتدبير رقم 50 لتشديد قوانين الهجرة.

ودخل أحد أشد تلك التدابير حيز التنفيذ في 2016، وهو يسمح للشرطة بضبط المقتنيات القيمة للمهاجرين، إلا أن توجيهات الحكومة استثنت خواتم الزواج والخطوبة بعد موجة إدانات دولية وتشبيه تلك التدابير بممارسات ألمانيا النازية.

وفي العام 2015 أثارت ستويبرغ موجة انتقادات عبر نشرها مجموعة من الإعلانات في صحف لبنانية حذرت فيها المهاجرين المحتملين من صعوبة الحصول على لجوء في الدنمارك.