رد السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى الساق على مستشار ولي عهد أبو ظبي في أعقاب محاولته التقليل من مكانة بعض الدول الخليجية وترويجه لدول الحصار باعتبارها من الدول التي يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتماد عليها.!

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ذكرت في مداخلتي في ندوة معهد دول الخليج العربي في واشنطن ان أمريكا تستطيع ان تراهن على مواقف حازمة وجادة من 3 دول خليجية، السعودية الإمارات والبحرين، اما بقية دول الخليج فهي مترددة ولا يمكن ان تراهن امريكا على مواقفها لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة”.

 

ليرد عليه “السيابي” قائلا:” لأن #امريكا تعلم بأن دول الخليج الأخرى مستقلة برأيها وتعرف اهدافها ومصالحها ……..!”.

يشار إلى أنه في الوقت الذي  أعلنت كل دول الحصار الخليجية عن موافقتها وتأييدها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، عبرت دول الخليج الأخرى وعلى رأسها عن عدم تأييدها للانسحاب الأمريكي.

 

واكدت الخارجية الكويتية على أن البقاء في الاتفاق النووي أفضل من الانسحاب منه، في حين اعتبرت كلا من وسلطنة عمان عن خشيتهما على استقرار المنطقة في  أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق.