رد السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى الساق إسحاق سالم السيابي على مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله في أعقاب محاولته التقليل من مكانة بعض الدول الخليجية وترويجه لدول الحصار باعتبارها من الدول التي يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتماد عليها.!

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ذكرت في مداخلتي في ندوة معهد دول الخليج العربي في واشنطن ان أمريكا تستطيع ان تراهن على مواقف حازمة وجادة من 3 دول خليجية، السعودية الإمارات والبحرين، اما بقية دول الخليج فهي مترددة ولا يمكن ان تراهن امريكا على مواقفها لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة”.

ذكرت في مداخلتي في ندوة معهد دول الخليج العربي في واشنطن ان أمريكا تستطيع ان تراهن على مواقف حازمة وجادة من 3 دول خليجية، السعودية الإمارات والبحرين، اما بقية دول الخليج فهي مترددة ولا يمكن ان تراهن امريكا على مواقفها لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة. https://t.co/fCVDBaUYmh — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 19, 2018

ليرد عليه “السيابي” قائلا:” لأن #امريكا تعلم بأن دول الخليج الأخرى مستقلة برأيها وتعرف اهدافها ومصالحها ……..!”.

لأن #امريكا تعلم بأن دول الخليج الأخرى مستقلة برأيها وتعرف اهدافها ومصالحها ……..!#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) May 20, 2018

يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت كل دول الحصار الخليجية عن موافقتها وتأييدها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، عبرت دول الخليج الأخرى وعلى رأسها الكويت عن عدم تأييدها للانسحاب الأمريكي.

واكدت الخارجية الكويتية على أن البقاء في الاتفاق النووي أفضل من الانسحاب منه، في حين اعتبرت كلا من قطر وسلطنة عمان عن خشيتهما على استقرار المنطقة في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق.