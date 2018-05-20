تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر لافتات ضخمة تحمل صورة للرئيس المصري رفعت في لشكره على فتح طوال شهر رمضان.

 

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد حملت اللافتات شعار “شكرا وتحيا ” مع صورة للسيسي.

 

وبحسب ما هو متداول فقد جاءت الحملة من قبل جماعة مجهولة أطلقت على نفسها “مبادرة فلسطينية في حب مصر”.

 

وأثارت اللافتات التي انتشرت في شوارع غزة, سخرية واسعة وحالة من الجدل اذ طالب البعض بحرق تلك اللافتات, معتبرين أن نشر مثل هذه الصور لا يعبر عن شكر لمصر بقدر ما يعبر عن الخيانة.

 

ويأتي التهجم على هذه الحملة واتهامها بالخيانة، بالتزامن مع تداول تصريحات “السيسي” الأخيرة حول مسيرات العودة.

 

ووفقا لفيديو متداول، فقد صرح “السيسي” قائلا خلال مشاركته في مؤتمر الشباب الذي عقد قبل يومين:” (أرجو أن يتفهم الإسرائيليين أن ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع مشروعة.. طب هل احنا نقدر نعمل أكتر من كدا ؟ لاااا.. منقدرش).

وكان الرئيس المصري، قد أعطى تعليماته للسلطات في بلاده، باستمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، للتخفيف عن وسكانه، وفق ما نشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 