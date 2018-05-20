تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر لافتات ضخمة تحمل صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفعت في شوارع غزة لشكره على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد حملت اللافتات شعار “شكرا مصر وتحيا مصر” مع صورة للسيسي.

وبحسب ما هو متداول فقد جاءت الحملة من قبل جماعة مجهولة أطلقت على نفسها “مبادرة فلسطينية في حب مصر”.

رفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط مدينة #غزة، تقديراً لجهوده في التخفيف من معاناة شعبنا في القطاع، حيث كتب عليها " #شكراً_مصر". pic.twitter.com/Pes5eF1UU6 — وائل أبو عمر (@WaelAboOmer) May 20, 2018

وأثارت اللافتات التي انتشرت في شوارع غزة, سخرية واسعة وحالة من الجدل اذ طالب البعض بحرق تلك اللافتات, معتبرين أن نشر مثل هذه الصور لا يعبر عن شكر لمصر بقدر ما يعبر عن الخيانة.

يا شباب : بخصوص صورة السيسي المجرم المعلقة في غزة ، الليلة بتشوفوا شغلكم معاها .

حرق حرق — محمود حلِّس ~ غزة ~ (@mahmoud_helles) May 20, 2018

لا يمكن أعتبار أن ترفع صورة #السيسي في غزة من باب السياسة بل لا يتعدّى الأمر كونه تياسة وخيانة. — Lawyr Ahmad Manasra (@ManasraKh) May 20, 2018

ويأتي التهجم على هذه الحملة واتهامها بالخيانة، بالتزامن مع تداول تصريحات “السيسي” الأخيرة حول مسيرات العودة.

ووفقا لفيديو متداول، فقد صرح “السيسي” قائلا خلال مشاركته في مؤتمر الشباب الذي عقد قبل يومين:” (أرجو أن يتفهم الإسرائيليين أن ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع مشروعة.. طب هل احنا نقدر نعمل أكتر من كدا ؟ لاااا.. منقدرش).

المتصهين #السيسي يعلق على مجزرة الصهاينة في #غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى #القدس: (أرجو أن يتفهم الإسرائيليين أن ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع مشروعة.. طب هل احنا نقدر نعمل أكتر من كدا ؟ لاااا.. منقدرش) لا تقدر أن تفعل شيء للصهاينة

لكن تقدر على حصار أهل غزة وتجويعهم! pic.twitter.com/hSXCf1Qh5s — نحو الحرية (@hureyaksa) May 20, 2018

وكان الرئيس المصري، قد أعطى تعليماته للسلطات في بلاده، باستمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، للتخفيف عن قطاع غزة وسكانه، وفق ما نشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.