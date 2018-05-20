بعد أن غنّت للقدس أغنية “زهرة المدائن”، عادت المطربة اللبنانية، فيروز، وطرحت أغنية للمدينة المحتلة، تحمل اسم “إلى متى يارب”، تزامناً مع التطورات الاخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، بُعيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتظهر فيروز في الأغنية وهي تؤدي كلماتها، وهي فكرة وإنتاج وإخراج ريما رحباني.

يُشار الى أنّ أغنية “زهرة المدائن”، سجلتها فيروز بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب 5 يونيو/حزيران عام 1967.

وآخر ألبومات فيروز الغنائية طرحته في عام 2017، واسمه “ببالي”، والذي يحمل رقم 99 في مسيرتها الفنية الطويلة.

ومنذ الإثنين الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ”النكبة” الفلسطينية .

وجاء نقل السفارة تنفيذا لقرار واشنطن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.