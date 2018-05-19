تسبب مقطع مصور التقط داخل ملهى ليلي بالعاصمة اللبنانية بيروت، في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل بعد ظهور مجموعة من الشباب يرقصون على أغاني تخللها آيات من سورة الرحمن.

ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان وشابات يرقصون في ملهى Garten في الزيتونة باي، وبينما تعلو أصواتهم مع صوت الموسيقى، يسمع الجميع آيات قرآنية كان الـ”DJ” قد وضعها مع الأغاني.

وكلف محافظ المدينة، القاضي زياد شبيب، مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول، والانتقال إلى الموقع ورفع تقرير عاجل، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في حق الملهى والمقيمين عليه.

يشار إلى انه في مارس الماضي، تم إغلاق ملهى ليلي في بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.

وأصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، بيانا حينها بشأن إقفال مرقص “تعرية” ستريبتيز في العاصمة بيروت.

وجاء في البيان أنه وبعد إطلاع وزير الداخلية نهاد المشنوق على فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، طلب من قيادة قوى الأمن الداخلي التحري عن الموضوع وإقفال الملهى.

كما أصدر أمرا بتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة.