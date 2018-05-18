تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لطيار سعودي ضمن قوات التحالف باليمن كاد أن يتسبب بكارثة محققة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الطيار وهو يقود طائرة من نوع C-130، ويحلق بها على ارتفاع منخفض جدا حتى أنه كاد أن يصطدم بأحد الجنود على الأرض في مكان التحليق.

ويبدو أن الطيار كان يتدرب على هذا النوع من التحليق، دون أي إجراءات سلامة لحماية الجندي الواقف بالأسفل مما يعرض حياته لخطر حقيقي.

وكثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بحسب مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء.

وقال مصدر عسكري إن طيران التحالف شن 12 غارة على مديرية حرض، واستهدف بـ6 غارات أطراف مديرية ميدي المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.