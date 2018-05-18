تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تهجم أحد المواطنين السعوديين على أحد الممرضين في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد غافل المواطن السعودي الممرض، ثم انقض عليه بشكل مفاجىء موجها إليه عددا من الطعنات التي أدت لإصابته بجروح في يده.

 

ووفقا للفيديو، فقد تمكن الممرضون والاطباء المتواجدين في المستشفى من السيطرة على المهاجم وسحبه للخارج، في حين قام أخرون بمحاولة إسعاف الممرض.

ودفع تداول الفيديو عبر تويتر الناشطين لتدشين هاشتاج بعنوان:” #_ممارس_صحي_بالمدينه ” عبروا خلاله عن استنكارهم لما صدر عن المهاجم، داعين لمعاقبته على فعلته، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل وعدم التنازل عن حق الممرض.

 