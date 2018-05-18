تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تهجم أحد المواطنين السعوديين على أحد الممرضين في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد غافل المواطن السعودي الممرض، ثم انقض عليه بشكل مفاجىء موجها إليه عددا من الطعنات التي أدت لإصابته بجروح في يده.

ووفقا للفيديو، فقد تمكن الممرضون والاطباء المتواجدين في المستشفى من السيطرة على المهاجم وسحبه للخارج، في حين قام أخرون بمحاولة إسعاف الممرض.

فيديو

شخص يهاجم ممرضاً بأحد مستشفيات المدينة ويوجه له عدة طعنات. pic.twitter.com/RYJAS3rlUe — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٨ مايو ٢٠١٨

ودفع تداول الفيديو عبر تويتر الناشطين لتدشين هاشتاج بعنوان:” #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه ” عبروا خلاله عن استنكارهم لما صدر عن المهاجم، داعين لمعاقبته على فعلته، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل وعدم التنازل عن حق الممرض.

اتمنى من وزارة الصحة ممثلة في معالي الوزير @tfrabiah ان تجعل هذا المجرم عبرة لغيرة.. حتى وان تنازل الممرض (لا سمح الله) هنالك حق عام.. هذا المجرم يجب ان ينال جزاه! المشكلة ان مات الممرض سنرى حملات تبرعات لعتق رقبة المجرم.. والادهى ان المجتمع سيتعاطف معه!#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه pic.twitter.com/I5J2sWyeyN — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) ١٨ مايو ٢٠١٨

ولو مات الممرض جوك المتخلفين وعتق رقبه ب ٥٠ و ٣٠ مليون طبعا ما اقصد القبيله المتخلفه اللي قبل يومين 🙂 #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه — Saud 🇯🇵 (@S96nfc) ١٨ مايو ٢٠١٨

#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه التمريض عندنا سيئ ياناس ياعالم وطنو جميع المهن ماعدا الطب والتمريض نطالب بعودة الممرضين الفلبينيين والله ياانهم متقيدين بالنظام وعلى ذالك خدمة للمرضى فوق الممتاز — خالد (@1_khalid69) ١٨ مايو ٢٠١٨

#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه

ياجماعه الخير هذا العمل لو تعرض له أحد رجال الأمن _ الله يحفظهم _ لكان أقل شي يوصف بعمل إرهابي . — SULIMAN ROODANY (@iroodany) ١٨ مايو ٢٠١٨