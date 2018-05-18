تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أثناء قيامه بمشاركة متطوعين مسلمين في كندا، في تجهيز صناديق من الأطعمة والمساعدات الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

رئيس وزراء كندا الشاب جاستن تيودور يقف شخصيا على مساعدة المسلمين في بلده على تحضير وتوزيع مساعدات شهر #رمضان ..

غير مستبعد أن يظهر متصهينين عرب يقولون عنه أنه ” خلية اخوانية ” بلباس كندي .. أو مدعوم من #قطر لأسلمة المجتمع الكندي .. pic.twitter.com/zF8jwMxn2L — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٧ مايو ٢٠١٨

وكان “ترودو” قد نشر الفيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: “لنقم بملئها.. كان من الرائع المشاركة معك متطوعي منظمة الإغاثة الإسلامية في كندا في تجهيز المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان”.

من جنبها ردت المنظمة عليه قائلة:”شكراً رئيس الوزراء.. كان لنا الشرف بمشاركتك عملنا وإحياء روح العطاء في رمضان معاً”.

كما وجَّه “ترودو” رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها حلول شهر رمضان، قائلاً: إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد.

وأضاف: أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار، وتابع: “يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم”.