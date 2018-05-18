تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي أثناء قيامه بمشاركة متطوعين مسلمين في ، في تجهيز صناديق من الأطعمة والمساعدات الخيرية بمناسبة شهر المبارك.

وكان “ترودو” قد نشر الفيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: “لنقم بملئها.. كان من الرائع المشاركة معك متطوعي منظمة الإغاثة الإسلامية في كندا في تجهيز المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان”.

 

من جنبها ردت المنظمة عليه قائلة:”شكراً رئيس الوزراء.. كان لنا الشرف بمشاركتك عملنا وإحياء روح العطاء في رمضان معاً”.

 

كما وجَّه “ترودو” رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها حلول شهر رمضان، قائلاً: إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد.

 

وأضاف: أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار، وتابع: “يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم”.