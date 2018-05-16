تعمدت السلطات التركية إذلال السفير الإسرائيلي لديها في المطار قبل مغادرته البلاد، بعد قرار طرده ردا على نقل سفارة أمريكا للقدس والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال أول أمس، الاثنين، بحق الفلسطينيين.

وتظهر الصور المتداولة على نطاق واسع، السفير الإسرائيلي بمطار أنقرة وقد أجبره الأمن على خلع حذائه وقام بنثر متعلقاته الشخصية على الأرض وإخضاعه لتفتيش ذاتي.

إجبار السفير الإسرائيلي في #تركيا على خلع حذائه وإخضاعه لتفتيش ذاتي ونثر متعلقاته على الأرض في مطار أنقرة أثناء مغادرته الأراضي التركية بعد قرار طرده على خلفية أحداث #مسيرة_العودة_الكبرى #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #غزة pic.twitter.com/oIys2fMCUr — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) May 16, 2018

وأحدث هذا المشهد ضجة كبيرة بمواقع التواصل، وأثنى النشطاء على رد الفعل التركي الذي عجز عنه حكام العرب.

يشار إلى أنه في تصعيد جديد وبعد ساعات من طردها لسفير دولة الاحتلال، طلبت وزارة الخارجية التركية صباح اليوم، الأربعاء، من القنصل الإسرائيلي أيضا مغادرة البلاد، وذلك على خلفية المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق متظاهري مسيرة العودة.

وقالت “وكالة الاناضول” شبه الرسمية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #عاجل | الخارجية التركية تطلب من القنصل الاسرائيلي بإسطنبول مغادرة البلاد”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة، الثلاثاء، وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت الاثنين، وأدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف في قطاع غزة.

وكانت تركيا، قد بدأت الثلاثاء بتوجيه الدعوات رؤساء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.