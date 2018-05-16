بعد أن صَمَتَ صَمْت القبور، وتحت ضغط المغردين الذين انتقدوه انتقادا شديدا لسكوته عما يجري في الأراضي الفلسطينية دون أن ينطق بكلمة تستنكر ما يتعرضون له، خرج الداعية السعودي محمد العريفي ليدعو لأهل فلسطين داعيا الله أن يكون لهم عونا ونصيرا.

وقال “العريفي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اللهم كن لأهلنا في فلسطين مؤيداً ونصيرا وقائداً وظهيراً اللهم احفظ القدس والمسجد الأقصى بحفظك ورعايتك يا رب العالمين”.

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اللهم كن لأهلنا في فلسطين مؤيداً ونصيرا وقائداً وظهيراً

اللهم احفظ القدس والمسجد الأقصى بحفظك ورعايتك يا رب العالمين

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) May 16, 2018

وكان المغردون قد وجهوا انتقادات لاذعة لـ”العريفي” مع كل تغريدة يغرد بها منذ اندلاع انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة إحياء للذكرى السبعين للنكبة والتي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وطالب المغردون “العريفي” باستمرار بأن يقول ما يمليه عليه ضميره نحو ما يتعرض له الفلسطينيين من مجازر، داعين إياه للتحرر من خوفه الذي سيطر عليه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قام مؤخرا باعتقال جميع الدعاة المناصرين للقضية الفلسطينية.

وينك عن اخوانا واهلنا في فلسطين على الاقل قول فيهم كلمه ولا ادعوا لهم وين كلامك عن الجهاد في سوريا قبل وفي فلسطين كل هذا خوف من انهم يعتقلونك يعني تخاف منهم يعتقلونك ولا تخاف من رب العالمين ! مااقول الا عساك في ذل وخوف ياشيخ السلطان — Qatari (@VipQatar1981) May 15, 2018

الفلسطينيين يموتون بالعشرات وانت تتحدث عن الهلال

حرام عليك يا شيخ ‘ كل هؤلاء الشهداء هم خصومك عند الله يوم القيامة

تتكلم عن الإرهابيين في سورية وتدعوا لهم بالنصر وتخذل المجاهدين و المرابطين في غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي كل علماء بن سلمان المجرم عميل الصهاينة — Ammar (@Ammar23108166) May 15, 2018

نقول للعريفي القدس يقول بكيفي هيا نصلي العصر — رانيا العسال (@bntzienb1) May 15, 2018

انت من اتباع خائن الحرمين

فلسطين والقدس سرقت منا وانت تتكلم عند اروبا ورمضان — Hamza Bendahah (@HamzaBendahah) May 15, 2018

مالفائده من الصوم واعراض المسلمين تنتهك من اليهود الصهاينه والدول العربيه تطبع العلاقات وتعترف بالقدس عاصمه لهم اين غيرتك على الفلسطينيين اليس هم سنه لماذا لاتدعو للجهاد ياصاحب فتوى جهاد النكاح — الفيض (@shakeraltmime) May 15, 2018

عند مدح اسيادك تغرد في أنصاف الليالي وفِي الأسحار اما ما يحدث في غزة والقدس لا يمكن نزولاً عند رغبة ولي الأمر أي دين هذا الذي تحملوه — Hozifa (@nasemalhamd88) May 14, 2018

مشكلة مشائخ السعوديه لا يستطيعون قول كلمة الحق خوفا من السجن…الشيخ عبدالعزيز الطريفي والكثير من المشائخ قابعون ف السجن منذ فترة طويلة بسبب قولهم كلمة حق — sami (@simomuscat) May 14, 2018

قل خيرآ أو لتصمت إلى الأبد …

هل سمعت بالمجاز الإسرائيلي اليوم ..

وهل سمعت ان القدس أصبحت عاصمه ..

لإسرائيل ..

اين انتم …

للاسف اغترينا فيكم قرن من الزمان …

خدعنا 🤔🤔 pic.twitter.com/oCRd93VWZZ — سلندر (@cylinder373) May 14, 2018

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.