شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما عنيفا على سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي، بعد تأييدها اليوم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت “هيلي” في كلمة خلال اجتماع لـمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الدموي في غزة: “لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل”.

وأشارت إلى أن موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل لا يصدر حكما مسبقا على محادثات السلام ولا يقوض آفاق السلام بأي شكل.. حسب زعمها.

ودونت “عويس” في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بتويتر، مهاجمة “هيلي” التي وصفتها بـ”الوقحة” ما نصه:”على الاحتلال ان يقتل احد مستوطنيه وينسب العملية للفلسطينيين بغزّة حتى يصدقه العالم ان الفلسطيني المتظاهر ارهابي مسلح!”

وتابعت:”معقول الاستهبال لهذه الدرجة؟كل هذا”الارهاب الفلسطيني”وبالاخر مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين وصفر قتلى عند الاسرائيليين! ونيكي الوقحة مصرّة ان الفلسطيني هو القاتل”

على الاحتلال ان يقتل احد مستوطنيه وينسب العملية للفلسطينيين بغزّة حتى يصدقه العالم ان الفلسطيني المتظاهر ارهابي مسلح!معقول الاستهبال لهذه الدرجة؟كل هذا"الارهاب الفلسطيني"وبالاخر مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين وصفر قتلى عند الاسرائيليين! ونيكي الوقحة مصرّة ان الفلسطيني هو القاتل — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 15, 2018

وتابعت مذيعة “الجزيرة” هجومها العنيف على سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة:”هذه المستوطنة في بلاد الهنود الحمر تذرف دموع التماسيح على اطفال سوريا وتقرّع روسيا التي تقتلهم بطيرانها بينما تبرّر رصاص الاحتلال الاسرائيلي وقتله اطفال فلسطين!”

ووجهت لها الحديث بالقول:”يا نيكي للنفاق حدود وفي اوسخ السياسات لا بد من حد ادنى من المصداقية حتى تقنعي الجمهور!”

هذه المستوطنة في بلاد الهنود الحمر تذرف دموع التماسيح على اطفال سوريا وتقرّع روسيا التي تقتلهم بطيرانها بينما تبرّر رصاص الاحتلال الاسرائيلي وقتله اطفال فلسطين!يا نيكي للنفاق حدود وفي اوسخ السياسات لا بد من حد ادنى من الصدقية حتى تقنعي الجمهور! pic.twitter.com/laLTaiiUJy — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 15, 2018

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن تدهور الوضع على السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، تزامنا مع ذكرى النكبة وغداة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام.